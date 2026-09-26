Эътирози ироқиҳо дар маҳкумияти маҳдудиятҳои парвозҳои Эрон

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ал-Маёдин, сокинони вилояти Басра ва Бағдод имрӯз баъд аз нисфирӯзӣ бо баргузории ҷамъомадҳои мардумӣ, нисбат ба қарорҳои марбут ба маҳдудиятҳои парвозҳо байни Ироқ ва Эрон эътироз карданд.
Ташкилкунандагони ин ҷамъомадҳо, ақдомоти ахирро ҳамсӯ бо хостаҳои Иёлоти Муттаҳида ва дар ростои таҳримҳои амрикоӣ алайҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон тавсиф карданд ва аз ҳукумати Ироқ хостанд, ки бо ин қарорҳо мухолифат кунад.
Ин эътирозот дар ҳоле шиддат ёфтааст, ки баъзе шахсиятҳои сиёсии Ироқ низ нисбат ба ин маҳдудиятҳо вокуниш нишон додаанд.
Дар ҳамин росто, намояндагони маҷлиси Басра ҳамзамон бо эълони оғози раванди ҷамъоварии имзо барои ташкили ҷаласаи изтирорӣ дар парлумон, хостори ҳузури сарвазир, вазири нақлиёт ва раиси Созмони ҳавонавардии кишвар шуданд.
Ҷамъияти эътирозкунандаи ҳозир дар маркази Бағдод низ шиор доданд: «Агар наметавонед ба Мосул бирасед, бигзор ӯ бо мо биҷангад!» Ҷамъият дар маркази Бағдод дар ҷамъомад бо шиорҳое чун «Не, не ба муҳосира!» манъи парвоз бо Ҷумҳурии Исломиро рад ва қарорҳои ҳукуматиро, ки бо фишори Амрико ҳамсӯ ҳастанд, маҳкум карданд.
Your Comment