Ал-Амирӣ: Ҳукумати Ироқ набояд ба таҳрими ҳавоии Амрико алайҳи Эрон итоат кунад

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ал-Аҳд, Ҳодӣ ал-Амирӣ, котиби кулли Созмони Бадри Ироқ дар суханронии худ эълон кард: Мо муҳосираи ноодилонаеро, ки Амрико алайҳи Эрон татбиқ кардааст, бахусус маҳдудиятҳои ахир дар заминаи сафарҳои ҳавоӣ, ба шиддат рад ва маҳкум мекунем.
Котиби кулли Созмони Бадри Ироқ сипас афзуд: Аз ҳукумати Ироқ мехоҳем, ки ба ин қарори ноодилона итоат накунад; зеро ин масъала аввалин озмун барои ноил шудан ба ҳокимияти комил ва фарогир ҳисобида мешавад.
Ин дар ҳолест, ки Одил Абдулмаҳдӣ низ бомдоди имрӯз дар саҳифаи шахсии худ навишт: Бастани фурудгоҳҳои Ироқ ба рӯи парвозҳои эронӣ «хатои бузурге» ва ақибнишинӣ аз ҳокимияти миллӣ аст. Бастани фурудгоҳҳои Ироқ ба рӯи ҳамсоя, иттифоқчӣ ва дӯсти мо, хатои бузург ва ақибнишинӣ аз ҳокимияти миллӣ ва фидо кардани манфиатҳо ва ояндаи миллии мост.
Пеш аз ин низ котиби кулли ҷунбиши Нуҷабои Ироқ дар эътироз ба идомаи маҳдудиятҳои парвоз байни Ироқ ва Ҷумҳурии Исломии Эрон таҳдид карда буд, ки дар сурати ҳал нашудани ин масъала, аз мардуми Ироқ, мукабҳои ҳусайнӣ ва хизматгузорони зоирин барои нишаст дар фурудгоҳҳои Ироқ даъват хоҳад кард.
Your Comment