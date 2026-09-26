Эрдоған: Ҷои ҷинояткори ҷангӣ дар додгоҳ аст, на паси минбари Созмони Милали Муттаҳид

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Анатулӣ, Раҷаб Таййиб Эрдоған, раиси ҷумҳури Туркия рӯзи шанбе дар маросими хотимаи бисту якумин намоишгоҳи байналмилалии тиҷоратии ЭКСПО ва бисту нуҳумин маҷмаи байналмилалии тиҷорат дар Истанбул гуфт: Ҷинояткорони ҷангӣ ҷоишон дар ҷойгоҳи Созмони Милали Муттаҳид нест, балки бояд дар додгоҳҳое бошанд, ки дар он ҷо барои ҷиноятҳое, ки муртакиб шудаанд ва хуне, ки рехтаанд, посухгӯ бошанд.
Вай ҳушдор дод, ки агар омилони наслкушӣ дар баробари адолат ва таърих посухгӯ нашаванд, ҳамон ҷиноятҳо бори дигар такрор хоҳанд шуд.
Эрдоған бо таъкид бар ҳимояти Туркия аз мардуми Фаластин гуфт: «Мардуми Фаластин танҳо ва раҳошуда нестанд.» Вай афзуд мардуми Ғазза низ дар масири дастрасӣ ба ҳуқуқ ва адолат танҳо нестанд ва Анқара то ҳадди тавон ба баён ҳақиқат ва дифоъ аз мазлумон идома хоҳад кард.
Раиси ҷумҳури Туркия ҳамчунин бо ишора ба таҳаввулоти Ғазза ва Лубнон таъкид кард, ки Анқара дар баробари фишорҳо ақибнишинӣ нахоҳад кард ва ҳатто агар касоне аз баёни сареҳи мавқеъҳои Туркия норозӣ шаванд, ин кишвар ба гуфтани ҳақиқат идома хоҳад дод.
Эрдоған дар бахши дигари суханони худ гуфт, минтақае, ки Туркия дар маркази он қарор дорад, бо «тӯфони тамомиёни буҳронҳо» рӯбарӯ аст ва низоми ҷаҳонӣ низ аз назари машруият, намояндагӣ ва адолат бо бунбаст рӯбарӯ шудааст.
Your Comment