Бин Фарҳан: Амнияти Халиҷи Форс қисми ҷудонашавандаи амнияти минтақа ва ҷаҳон аст

Ба гузориши хабаргузории Абна, Файсал бин Фарҳан, вазири умури хориҷии Арабистони Саудӣ имрӯз шанбе дар ҳаштоду якумин нишасти Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар суханронии худ эълон кард: Амнияти минтақаи Халиҷи Форс қисми ҷудонашавандаи амнияти минтақа ва ҷаҳон аст. Эҳёи занҷираҳои таъминоти ҷаҳонӣ масъулияти муштарак аст. Талошҳо барои барқарор кардани амният дар минтақа наметавонад бар тасарруф ё таҳмили нуфуз асос ёбад.
Вазири умури хориҷии Арабистони Саудӣ бидуни ишора ба ақдоми танҳо мудофиавии Теҳрон дар ҳадаф қарор додани таъсисот ва пойгоҳҳои низомии Амрико дар талофии таҷовуз ба Эрон аз мабдаи кишвараш, иддао кард: Ҳамроҳ бо дигар кишварҳои минтақа, ҳадафи таҷовузоти бераҳмонаи Эрон қарор гирифтем!
Файсал бин Фарҳан бидуни маҳкум кардани ҷиноятҳои режими исроилӣ дар минтақа ҳамчун танҳо дорандаи зардхонаи силоҳҳои ҳастаӣ бидуни назорат, идома дод: Бар аҳамияти таъмини ҷомеъ ва пойдори ҳар гуна тартиботи амниятӣ барои минтақа таъкид мекунем. Бар зарурати озод будани минтақа аз силоҳҳои қатли ом ва қарор гирифтани таъсисоти ҳастаии сулҳомез таҳти назорати байналмилалӣ таъкид мекунем. Идомаи тавсеаи ғайриқонунии шаҳракҳои исроилӣ нақзи ҷиддии қонунҳои байналмилалӣ ва ҳуқуқи башардӯстона ҳисобида мешавад. Ҳар гуна талош барои кӯчи аҷборӣ ё тағйири вазъи мавҷуда дар сарзаминҳои фаластиниро рад мекунем. Сулҳи одилона ва пойдор танҳо тавассути иҷрои роҳҳалли ташкили ду давлат ва таъсиси давлати Фаластин муҳаққақ мешавад. Идомаи азоби фаластиниҳо ва монеъ шудан аз ирсоли кӯмакҳо ба Ғазза нақзи қонунҳои байналмилалӣ ҳисобида мешавад.
Вай ки нахост аз таҷовузи Риёз ба мардуми Яман номе ба миён оварад, иддао кард: Бар зарурати субот дар Яман ва ҳифзи ғайринизомиён таъкид дорем. Мо аз ҷомеаи ҷаҳонӣ мехоҳем, ки ақдомоти ҳусатиҳо (артиши Яман ва муборизони яманӣ) дар Баҳри Сурх ва Танги Бабелмандабро маҳкум ва рад кунад!
Бин Фарҳан гуфт: Ҳалли буҳрони Судан бояд бар равандҳои дохилӣ мустанад бошад, то амният ва суботи мардум тақвият шавад.
Ин мақоми саудӣ ҳатто бидуни ишора ба таҷовузи ғайриқонунии Амрико ва режими исроилӣ ба хоки Эрон ва ноамнсозии Танги роҳбурдии Ҳурмуз, бо иттихози мавқеи аваомфиребона гуфт: Таҳдидҳо алайҳи киштиронии байналмилалӣ метавонад бар иқтисоди ҷаҳонӣ таъсир гузорад. Мо бар аҳамияти таъмини озодии киштиронӣ дар тамоми оброҳҳои байналмилалӣ таъкид мекунем. Танги Ҳурмуз бояд бидуни таҳмили ҳеҷ гуна хароҷот ба вазъияти амалиётии пеш аз ҷанг баргардад.
Вазири умури хориҷии Арабистони Саудӣ идома дод: Аз талошҳо барои коҳиши таниш бахусус ақдомоти Қатар ва Покистон, ки ба баргардонидани субот кӯмак мекунанд, ҳимоят мекунем. Ҳамчунин, аз ҳокимият ва амнияти Ироқ ҳимоят мекунем ва таъкид мекунем, ки хоки ин кишвар набояд ба суқуе барои анҷоми ҳамалот алайҳи кишварҳои ҳамсоя табдил ёбад.
Your Comment