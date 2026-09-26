Фишори Амрико ба кишварҳо барои ҳамроҳ кардани онҳо бо таҳримҳои Эрон

Ба гузориши хабаргузории Абна, Wall Street Journal гузориш дод, ки ҳукумати Амрико бо шадид кардани фишор ба кишварҳои гуногун талош мекунад, ки иртибототи молиявӣ, бонкӣ ва нақлиётии Эрон бо ҷаҳонро маҳдуд ва Теҳронро беш аз пеш инзиво кунад.
Як мақоми собиқи бонки Citi, ки ҳоло дар Вазорати хазинадории Амрико фаъолият мекунад, дар сафари махфӣ ба чанд кишвар ҳушдор додааст, ки идомаи ҳамкорӣ бо Эрон метавонад барои ин кишварҳо паёмадҳои молиявӣ дошта бошад.
Бар асоси ин гузориш, мақоми амрикоӣ аз кишварҳо хостааст, ки парвозҳои марбут ба Эронро қатъ кунанд ва иртиботи бонкҳои худро бо муассисаҳои молиявии Эрон қатъ ё маҳдуд кунанд. Вашингтон аз еҳроми дастрасии кишварҳо ба низоми молиявии Амрико барои татбиқи фишор бар шарикони тиҷоратии Эрон истифода мекунад.
Wall Street Journal менависад, ки ин корзори фишор ҳатто кишварҳоеро ҳадаф гирифтааст, ки пештар тамоюли ҳамроҳии комил бо таҳримҳои Амрико алайҳи Эрон надоштанд. Ҳадафи ҳукумати Трамп, тавассути маҳдуд кардани каналҳои бонкӣ, тиҷоратӣ ва нақлиётӣ, коҳиш додани манбаъҳои даромад ва дастрасии Эрон ба иқтисоди ҷаҳонӣ аст.
Ин рӯзнома ҳамчунин гузориш додааст, ки фишорҳои Амрико дар шароите шадид шудааст, ки ҷанги Эрон ва Амрико ва маҳдудиятҳои татбиқшуда дар Танги Ҳурмуз тиҷорат ва нақлиёти минтақаро таҳти таъсир қарор додааст.
Your Comment