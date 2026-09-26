Ҳавана: Таҳрим як таҳдид аст, на Куба; мо барои дифоъ аз худ истодаем

Ба гузориши хабаргузории Абна, Бруно Родригес вазири умури хориҷии Куба имрӯз шанбе дар ҳаштоду якумин нишасти Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар суханронии худ эълон кард: Он чи Амрико алайҳи Куба анҷом медиҳад як ҷазои дастаҷамъӣ аст. Чанд рӯз пеш раиси ҷумҳури Амрико аз ҳамин ҷой эълон кард, ки Куба як кишвари шикастхӯрда аст. Агар Куба як ҳукумати шикастхӯрда аст, чаро Амрико маҳдудиятҳои густурда, аз ҷумла манъи сӯзишворӣ ва таҳримҳои дигарро алайҳи мо татбиқ мекунад? Рафторҳои Амрико нақзи қонунҳо ва инчунин Маншури Сан-Франсиско аст.
Вазири умури хориҷии Куба идома дод: Таҳримҳои Амрико боиси марги ҷавонони кубоӣ мешавад ва харобӣ ба бор меорад. Аммо Куба бо азм ва ирода барои дифоъ аз худ истодааст. Фишорҳо ҳамроҳ бо ҳаҷмҳои ваҳшиёнаи расонаӣ алайҳи мардуми Куба ҳастанд. Намояндагони Амрико ошкоро гуфтаанд, ки мехоҳанд Кубаро гиранд ва бар он тасаллут пайдо кунанд ва бар иқтисодаш тасаллут кунанд ва ин мояи таассуф аст.
Бруно Родригес сипас афзуд: Ҳадафи ошкори Амрико ин аст, ки ба Куба қабул кунонад, ки бояд таҳти тасаллути ин кишвар бошад, аммо ин масъала ҷиноят аст. Созмони Милали Муттаҳид ва аъзоёни он медонанд, ки Куба сулҳталаб аст. Ҳамчунин нақши фаъолонаеро дар ҳимоят аз Созмони Милали Муттаҳид бар уҳда дорад. Куба таҳдид нест. Он чи таҳдид ҳисобида мешавад муҳосира ва таҳрим аст.
Вай сипас таъкид кард: Ҳамеша омодаи гуфтугӯ бо Амрико будаем, то битавонем роҳҳалҳоеро барои ҳал ва фасл кардани ихтилофоти фимобайни бар асоси эҳтироми мутақобил ва ҳаққи ҳокимият пайдо кунем. Омодаи мубодилоти тиҷоратӣ бо ширкатҳои амрикоӣ ва инчунин ширкатҳои дигар кишварҳои ҷаҳон ҳастем. Фаъолона дар хусуси мушкилоте, ки кишварамон бо онҳо рӯбарӯ аст, кор мекунем ва дар ин фаройанди тағйир, бар асоси моделҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ бар асоси таҷрибаҳои таърихӣ пеш меравем.
Ин дар ҳолест, ки ҳайати амрикоӣ ҳамзамон бо оғози суханронии «Бруно Родригес», вазири умури хориҷии Куба, саҳни Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳидро тарк кард.
Your Comment