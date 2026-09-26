Қашқавӣ: Эрон инзиво нашудааст; Амрико дар ҷомеаи ҷаҳонӣ бо чолишҳо рӯбарӯ аст

Ҳасан Қашқавӣ дар мусоҳиба, дар бораи паёми ақдами ахири Русия ва Чин дар ветои лоиҳаи қатъномаи Амрико дар Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид барои тамдиди мӯҳлати Кумитаи таҳримҳои Эрон, изҳор кард: Ин ақдом хеле арзишманд буд ва пойдорӣ Русия ва Чин дар давоми як соли ахир бар мавқеъҳое, ки ихтиёр кардаанд, қобили таҳсин аст. Русия ва Чин тақрибан як сол пеш эълон карданд, ки давраи снапбэк ба поён расидааст ва бар ҳамин мавқеъ низ истодагӣ карданд.
Сухангӯи Комиссияи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷии Шӯрои исломии Маҷлис таъкид кард: Баъзе таҳлилҳо дар дохили кишвар бар ин асос буданд, ки Русия ва Чин то охир бо Эрон ҳамроҳ нахоҳанд буд ва ниҳоят аз мавқеъҳои худ ақибнишинӣ мекунанд, аммо ин таҳлилҳо дар бораи Русия ва Чин нодуруст буданд.
Вай гуфт: Пойдорӣ ин ду кишвар дар ин мавзӯъ нишон дод, ки он таҳлилҳо дуруст набуданд ва онҳо дар ин замина бар мавқеъҳои худ истодагӣ кардаанд.
Қашқавӣ бо ишора ба баъзе таҳлилҳо дар бораи инзивои Эрон дар ҷомеаи ҷаҳонӣ, изҳор кард: Ҳатто он таҳлиле, ки мегӯяд Эрон дар ҷомеаи ҷаҳонӣ инзиво шудааст, низ дуруст нест. Баъзеҳо мегӯянд, ки Эрон бояд бо ҷаҳон кор кунад, аммо се ҳодиса нишон додааст, ки Эрон инзиво нашудааст ва ҳатто метавон гуфт, ки Амрико дар ҷомеаи ҷаҳонӣ бо чолиши инзиво рӯбарӯ шудааст.
Вай идома дод: Ҳодисаи аввал, мавзӯи узвияти Эрон дар Конфронси умумии Агентии байналмилалии энергияи атомӣ буд. Бо вуҷуди мухолифати Амрико, аъзои Агентӣ раъй доданд ва Эрон ба узвияти Конфронси умумии Созмони энергияи атомӣ даромад.
Сухангӯи Комиссияи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷии Маҷлис ветои лоиҳаи қатъномаи Амрикоро аз ҷониби Русия ва Чин ҳодисаи дуюм донист ва гуфт: Ҳодисаи дуюм ҳамин ветои қатъномаи Амрико буд, ки нишон дод дар мавзӯъҳои муҳими байналмилалӣ кишварҳое ҳастанд, ки бо сиёсатҳои Амрико ҳамроҳӣ намекунанд.
Қашқавӣ афзуд: Ҳодисаи сеюм низ ин буд, ки шароит ба ҷое расид, ки худи Амрико дар Шӯрои ҳуқуқи башар эҳсоси инзиво кард ва аз он баромад.
Вай қайд кард: Ман тааҷҷуб мекунам, ки баъзеҳо мегӯянд Эрон бояд бо ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҷаҳон кор кунад, дар ҳоле ки мақсади онҳо аз ҷаҳон танҳо Аврупо ва Амрикост. Ҷомеаи ҷаҳонӣ маҳдуд ба Аврупо ва Амрико нест ва кишварҳои гуногун дар муодилоти байналмилалӣ нақш доранд.
Қашқавӣ идома дод: Аврупо ва Амрико дар мавзӯи снапбэк шикаст хӯрданд ва ин масъала ба сабаби истодагии Русия ва Чин буд.
Сухангӯи Комиссияи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷии Маҷлис дар идома гуфт: Эҳтимол касе бигӯяд, ки ин ақдом ба сабаби манфиатҳои худи Русия ва Чин будааст. Дар ҳама ҷо ҳамин тавр аст; ҳам он касе, ки қатъномаи зидди мо пешниҳод кардааст, эҳтимолан манфиатҳои худро дар назар гирифтааст ва ҳам он касе, ки онро вето кардааст, манфиатҳои худро дар назар гирифтааст. Бинобар ин, дар равобити байналмилалӣ табиӣ аст, ки кишварҳо манфиатҳои худро дар назар гиранд ва ин масъала бо ҳамкорӣ ва таъомули байни кишварҳо мунофот надорад.
Қашқавӣ таъкид кард: Ҳеҷ гоҳ Эрон дар маҷомеи байналмилалӣ инзиво нашудааст. Мо бояд дипломатияи худро идома диҳем ва ҳузури фаъоли худро дар саҳнаҳои дипломатӣ ҳифз кунем.
Your Comment