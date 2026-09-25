Пезешкиан: Амрико сабаби ин вазъият аст; пеш аз ҳамла, Тангии Ҳурмуз кушода буд

Ба гузориши хабаргузории ABNA, Масъуд Пезешкиан, Раиси Ҷумҳурии Исломии Эрон, шаби гузашта дар мусоҳибаи хос бо шабакаи телевизионии Fox News даъвои онро, ки Теҳрон хоҳони бомбаи ядроӣ аст, қатъиян рад кард.
Раиси Ҷумҳурии Исломии Эрон дар мусоҳибаи хос бо барномаи «Гузориши махсус»-и Fox News дар посух ба саволи «Оё бомбаи ядроӣ мехоҳед ё не?», ба Брет Байер гуфт: Ҳеҷ гуна. Ҳеҷ гуна. Роҳбари муаззами шаҳид ва муҳтарами мо чандин бор эълон карда буданд, ки тибқи як фатво, ин кор ғайришаръӣ ва ғайриқонунӣ аст.
Масъуд Пезешкиан афзуд: Хуб, он силоҳ, силоҳи куштори ҷамъӣ аст. Мо эълон кардем, ки омодаем онҳоро (урани боғании баланд) рақиқ кунем. Масъалаи муҳим нест. Барои ростиазмойӣ омодаем.
Вай дар робита бо тафоҳумномаи Исломобод байни Вашингтон ва Теҳрон, ки Трамп аз он мисли Барномаи ҷомеи амали муштарак (БҶАМ) баромад, низ гуфт: Мо мушкилӣ надорем; мо бо раиси ҷумҳури шумо ба созиш расидем. Он созиш имзо шуд ва мо бар асоси он, ҳанӯз хоҳон ва муштоқ ба пешрафт ҳастем.
Ба гузориши Fox News, Пезешкиан илова кард: Бар сари он чаҳорчӯба созиш шуд. Мо Тангии Ҳурмузро набаста будем; он тангӣ бе ҳеҷ гуна узр ё чаҳорчӯбаи қонунӣ кушода буд. Онҳо ба мо ҳамла карданд. Онҳо Роҳбари муаззами мо, донишмандон, фармондеҳони низомӣ ва мақомоти давлатии моро террор ва шаҳид карданд.
Раиси қувваи иҷроияи Ҷумҳурии Исломии Эрон таъкид кард: Мушкил ин аст, ки Амрико ба ҷои гуфтугӯ, бо бомбаборон кардани мо ва маҳкам кардани ҳамаи роҳҳо, ба майдон (муқобила) ворид мешавад. Мо омодаем. Ин тарзи рафтор дар арсаи ҷаҳонӣ нест. Онҳо наметавонанд моро таҳти фишорҳо ва муҳосира қарор диҳанд ва дастрасии моро маҳдуд кунанд.
Пезешкиан идома дод: Мо дар пайи куштани амрикоиҳо нестем; чунон ки амалҳои мо (амалҳое ки қобили исбот ҳастанд), инро нишон медиҳад. Ин Амрико аст, ки дар пайи куштани эрониҳо будааст. Он чи медонем ин аст, ки агар мавриди ҳамла қарор гирем, бояд аз худ дифоъ кунем.
Масъуд Пезешкиан ба ин расона гуфт: Ин вазъиятест, ки Амрико сабаби он будааст. Мо ба муқовимат идома хоҳем дод. Роҳҳо хоҳем ёфт ва ҳаёти кишвари мо идома хоҳад ёфт; мо пойбарҷо хоҳем монд. Бале, қатъан бо мушкилоти иқтисодӣ рӯбарӯ ҳастем; аммо барои боқӣ мондан, аз ҳар сахтӣ хоҳем гузашт ва тоқат хоҳем кард. Агар Амрико тасаввур мекунад, ки метавонад ба таҳмили таҳримҳо алайҳи мо идома диҳад, [бояд бигӯям, ки] мо корӣ ба ин корҳо надорем ва ҳеҷ гуна таваҷҷуҳе ба интихоботи Амрико надорем. Агар ҳукумати кунунии Амрико хоҳад дар чаҳорчӯбаҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ба созише даст ёбад, хеле хуб; агар не, чи пеш аз интихобот бошад ва чи пас аз он, барои мо чи фарқе дорад?
Вай сипас қайд кард: Мо барои дифоъ аз худ қатъиян истодагӣ хоҳем кард. Ҳеҷ гоҳ дар пайи ҷанг набудаем ва дар пайи ҷанг ҳам нестем. Ман амиқан бовар дорам, ки инсонҳо набояд боиси марги инсони дигар шаванд; аммо Исроил бо амалҳои таҳриккунандаи худ, ин ҷангро ба мо таҳмил кардааст. Ин Амрико аст, ки бояд интихоб кунад, оё мехоҳад ба ин вазъият поён диҳад ё не.
Your Comment