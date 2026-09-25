Изҳороти Яҳё Сорӣ дар бораи таҷовузи Арабистони Саудӣ алайҳи Яман

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз Ал-Масира, Яҳё Сорӣ, сухангӯи қувваҳои мусаллаҳи Яман эълон кард, ки ҷангазҳои саудӣ дар тӯли 24 соати гузашта 14 ҳамлаи ҳавоӣ ва ракетӣ алайҳи минтақаҳои гуногуни Яман анҷом доданд.
Сухангӯи қувваҳои мусаллаҳ таъкид кард, ки ҳамлаҳои душмани саудӣ бо истифода аз ҷангазҳои «F-15» ва «Тайфун» аз пойгоҳҳои «Хамис Мушайт» ва «Тоиф» ва таҷовузи ракетӣ аз «Наҷрон» сурат гирифтааст.
Бар асоси ин гузориш, Сорӣ иброз дошт, ки ҳамлаҳо ва бомбаборонҳои душмани саудӣ дар тӯли 24 соати гузашта вилоятҳои Таиз, Амрон, Маъриб ва Саъдаро ҳадаф қарор доданд.
Сухангӯи қувваҳои мусаллаҳ иброз дошт, ки маҷмӯи ҳамлаҳои таҷовузкоронаи душмани саудӣ аз замони оғози афзоиши шиддатҳо ба 1032 ҳамлаи ҳавоӣ ва ракетӣ расидааст.
Your Comment