Расонаҳои исроилӣ: Суханронии Нетанёҳу умқи инзивои Исроилро нишон дод

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз Арабӣ 21, расонаҳои режими сионистӣ асосан нигоҳи манфӣ нисбат ба суханронии Бинёмин Нетанёҳу, нахуствазири режими сионистӣ, дар Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид доштанд. Рӯзномаи ибронзабони «Едиот Аҳронот» суханронии Нетанёҳуро таҷовузкорона, мутакаббирона ва бе ҳеҷ гуна чашмандози воқеӣ тавсиф кард ва навишт, ки Нетанёҳу бо ҷаҳоне сухан мегуфт, ки дигар қодир ба шунидани суханони ӯ нест.
Ин рӯзнома бо баррасии матни суханронӣ ва таҳлилҳои марбут ба он, изҳороти тези Нетанёҳуро нисбат ба хориҷ шудани ҳайатҳои байналмилалӣ инъикос кард.
Расонаҳои ибронӣ ба саҳнаи хориҷ шудани дастаҷамъии ҳайатҳои дипломатӣ дар лаҳзаи ба минбар рафтани Нетанёҳу ишора карданд ва онро далели умқи инзивои байналмилалие, ки Тел-Авив бо он рӯбарӯ аст, донистанд.
Чанд рӯзнома ва вебсайти хабарӣ ибронзабон эълон карданд, ки суханронии Нетанёҳу асосан ба ҷомеаи сионистӣ ва барои истифодаи интихоботӣ буд. Рӯзномаи «Едиот Аҳронот» навишт, ки истифодаи Нетанёҳу аз оҳанги оташин, бо ҳадафи сохтани клипҳои видеоӣ барои истифодаи баъдӣ дар кампанияҳои таблиғотии интихоботии ҳизби Ликуд сурат гирифтааст.
Your Comment