Зайдӣ: Амнияти Шарқи Миёна бе ҳалли одилонаи буҳрони Фаластин имконнопазир аст

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз АлҶазира, Алӣ Фолеҳ Зайдӣ, нахуствазири Ироқ дар суханронии худ дар Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид гуфт, ки Ироқ дар пайи он аст, ки таъсири худро ҳамчун қудрати иқтисодии фаъол дар минтақа ва пуле барои гуфтугӯ ва ҳамкорӣ ба кор гирад.
Зайдӣ идома дод: Дидгоҳи мо дар ин марҳила бозгардони эътибори қонун ва тақвияти ниҳодҳои давлатӣ аст.
Вай дар бахше аз суханони худ таъкид кард, ки амнияти Шарқи Миёна бе расидан ба ҳалли одилона барои буҳрони Фаластин имконнопазир аст.
Нахуствазири Ироқ қайд кард: Мо мусодим ҳастем, ки давлат танҳо қарордиҳанда дар заминаи сулҳ ва ҷанг бошад ва силоҳ дар дасти ниҳодҳои қонунии он боқӣ монад.
Зайдӣ гуфт, ки бо анҷоми рисолати эътилофи байналмилалӣ дар Ироқ, давлат муносибатҳои худро бо шарикони стратегӣ ба самти ҳамкории иқтисодӣ ва рушдӣ ҳидоят мекунад.
Зайдӣ дар суханони худ дар Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид тасреҳ кард, ки аз ҳама тарафҳо мехоҳад, ки сарҳадҳоро назорат кунанд, холигоҳҳоро бартараф кунанд ва аз ташаккули бистаҳои ғизодиҳии ифротгароӣ пешгирӣ намоянд.
Your Comment