Эрдоған: Созишномаи Макка алайҳи Эрон нест

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз Russia Today, Раҷаб Таййиб Эрдоған, раиси ҷумҳури Туркия, имрӯз ҷумъа дар як нишасти хабарӣ таъкид кард, ки Созишномаи Макка барои мудофиаи муштарак байни Туркия, Арабистони Саудӣ ва Покистон алайҳи Эрон, режими сионистӣ ё ҳеҷ кишвари дигаре нест.
Эрдоған гуфт: Хато хоҳад буд, ки ба Созишномаи Макка барои мудофиаи муштарак ҳамчун эътилофе, ки алайҳи Эрон, Исроил ё ҳар тарафи сеюми дигаре ташкил шудааст, нигарем.
Вай афзуд: Ин созишнома масъулияти муштараки се кишварро барои ташаккули ояндаи бехатартар, осоиштатар ва шукуфотар инъикос мекунад.
Раиси ҷумҳури Туркия гуфт, ки Анқара муддатҳост ҳалли мушкилоти минтақавиро аз ҷониби худи кишварҳои минтақа ҳимоят мекунад. Вай таъкид кард, ки ин созишнома бо ҳадафи тақвияти амният, афзоиши сатҳи боздорандагӣ ва таъмини устувории дарозмуддат анҷом шудааст.
Эрдоған қайд кард: Дар ин марҳила, сухан гуфтан дар бораи посухи низомии худкори Туркия ба ҳар ҳодисае, ки метавонад дар Ироқ, Яман ё ҷойҳои дигар рух диҳад, дуруст нест.
Созишномаи Макка бар асоси ҳаққи мудофиа аз худ, ки дар моддаи 51-и Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид тасреҳ шудааст, асос ёфтааст ва муқаррар медорад, ки ҳар гуна ҳамлаи мусаллаҳона ба яке аз ин се кишвар, ҳамла ба ҳамаи тарафҳо ҳисобида мешавад; дар ҳоле ки моҳият ва ҳаҷми кӯмакҳо бар асоси дархости кишвари ҳамлашуда ва ниёзҳои он муайян хоҳад шуд.
Ин кӯмакҳо метавонанд додаҳои иттилоотӣ, дастгирии логистикӣ ва лавозимоти ҷангӣро дар бар гиранд. Инчунин вобаста ба сатҳи таҳдид, метавон дастгирии низомии васеътарро дар назар гирифт, ба шарте ки механизмҳои марбут и сиёсӣ ва низомӣ тарз ва формулаи кӯмакро тавассути машварат ва ҳамоҳангӣ муайян кунанд.
Your Comment