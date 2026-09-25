Истеъфои 28 фоизи афсарони сионистӣ пас аз ба кор омадани «Бен-Гвир»

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз хабаргузории Анодолу, рӯзномаи сионистии «Ҳаарец» гузориш дод, ки аз замони таъйини «Итамар Бен-Гвир» ба вазифаи вазири амнияти дохилии ишғолгарони Қудс дар декабри 2022, 28 фоизи афсарони полиси ин режим истеъфо додаанд.
Ин рӯзнома эълон кард, ки ин омор ва рақамҳо дар ҷараёни нишастҳои пӯшида, ки бо меҳвари мушкили камбуди нерӯи инсонӣ дар нерӯи полиси режими Исроил баргузор шуда буд, пешниҳод шудааст.
Ба навиштаи Ҳаарец, ин додаҳо инчунин аз афзоиши ҷалби нерӯ дар полис дар давраи тасди Бен-Гвир ҳикоят мекунанд; бо ин ҳол, беш аз як чаҳорми нерӯҳои нав ба «полиси сарҳадӣ» ё ниҳоди бо номи гвардияи дохилӣ, ки зери назари вазорати амнияти дохилии ин режим фаъолият мекунад, ихтисос дода шудаанд.
Бар асоси ин гузориш, алирағми кӯшишҳо барои ҷалби нерӯ, ҳанӯз камбудие беш аз 2000 афсар дар истгоҳҳои полис ва бахши роҳнамоӣ ва рафтуомади режими Исроил вуҷуд дорад.
Your Comment