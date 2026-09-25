Таҳлилгари сионист: Суханронии Нетанёҳу гӯристопи нақшаи муқаррарсозӣ буд

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз Арабӣ 21, Ариэл Коэн, пажӯҳишгари сионисти Маркази Авруосиёи вобаста ба Шӯрои Атлантик, гуфт, ки кӯшишҳо барои муқаррарсозии муносибатҳои режими сионистӣ бо кишварҳои минтақа пас аз суханронии Бинёмин Нетанёҳу, нахуствазири ин режим, дар Созмони Милали Муттаҳид «комилан ба поён расидааст».
Коэн гуфт, ки Нетанёҳу дар истифодаи минбари Созмони Милали Муттаҳид барои робита бо кишварҳои арабӣ ва дигар кишварҳои минтақа ва кӯшиш барои беҳбуд бахшидани муносибатҳо ноком шуд.
Вай афзуд: Ба назар мерасад, ки ҳамаи кӯшишҳо барои муқаррарсозии муносибатҳо акнун ба поён расидааст; зеро Нетанёҳу мавқеи хусуматнокро ишғол кард, ки на танҳо кишварҳои минтақаро, балки кишварҳоеро низ дар бар гирифт, ки мисли Англия ва Фаронса то ҳамин дер вақт иттифоқчии Исроил буданд.
Ҳамзамон бо оғози суханронии Нетанёҳу рӯзи панҷшанбе, ҳайатҳои даҳҳо кишвар толори Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид дар Ню-Йоркро тарк карданд; саҳнае, ки бори дуюм пайиҳам такрор шуд. Тасвирҳои толор нишон медоданд, ки шумори зиёди ҳайатҳо пеш аз оғози суханронии Нетанёҳу ҷойҳои худро тарк карданд. Ин хориҷшавӣ бо шиору эътироз ҳамроҳ буд ва тасвирҳои дигар низ бахшҳои васеи толорро дар замони суханронии ӯ холӣ нишон медоданд.
Нетанёҳу ба шиддат Фаронса ва Бритониёро ба сабаби мавқеъҳояшон дар бораи ҳамлаи хушунатомез ба навори Ғазза интиқод кард ва гуфт: Мояи ҳайрат аст, ки баъзе аз касоне, ки моро ба истимор муттаҳам мекунанд, дар Англия ва Фаронса ҳастанд. Ба онҳо мегӯям: бас аст; дурӯғ нагӯед, шумо ҷаҳонро истимор кардаед.
Your Comment