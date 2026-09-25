Los Angeles Times: Трамп нуфузи сиёсии худро дар дохил ва хориҷи Амрико аз даст додааст

Ба гузориши хабаргузории ABNA, рӯзномаи амрикоии Los Angeles Times навишт, ки Доналд Трамп бо коҳиши шадиди нуфузи сиёсии худ рӯбарӯ аст. Ин нуфуз рӯз ба рӯз дар байни аксарияти бузурги амрикоиҳо, аз ҷумла шумораи афзояндаи ҷумҳурихоҳон ва роҳбарони хориҷӣ, коҳиш меёбад; то ҷое ки ӯ ба «шахсияти кортунӣ табдил ёфтааст, ки доимо дар шабакаҳои иҷтимоӣ матолиби танзомез нашр мекунад» ё дар баробари камераҳое, ки шуморашон рӯз ба рӯз камтар мешавад, худнамоӣ мекунад.
Ин рӯзнома афзуд, ки ҳафтаи гузашта шоҳиди силсилаи шикастҳо барои Трамп буд; аммо дипломатҳо ҳамзамон бо суханронии солонаи ӯ дар Созмони Милали Муттаҳид сукут карданд. Дар ҳамин муддат Бонки федералии захира (бонки марказии Амрико) нархи фоизро барои муқобила бо таварруми ношӣ аз тарифҳои гумрукии ӯ афзуд.
Ин рӯзнома ба афзоиши норозигӣ дар арсаи дохилии Амрико дар дохили ҳизби Ҷумҳурихоҳ ишора карда навишт, ки Мария Элвира Саласар, намояндаи иёлати Флорида, Трампро ба ифрот дар сиёсатҳои муҳоҷиратӣ ва ноумед кардани ҳимоятгарони лотинӣ муттаҳам кард. Инчунин номзадҳои ҷумҳурихоҳи Маҷлиси Сенат дар иёлатҳои Айова ва Мичиган хостори хотима додан ба ҷанги нокоми ӯ алайҳи Эрон шуданд.
Ин рӯзнома афзуд, ки охирин назарсанҷиҳо коҳиши бесобиқаи маҳбубияти Трампро нишон медиҳанд; назарсанҷии шабакаи «CNN» нишон медиҳад, ки ду се ҳиссаи амрикоиҳо аз амалкарди Трамп норозӣ ҳастанд ва бовар доранд, ки Вашингтон дар ҷанги алайҳи Эрон шикаст мехӯрад, дар ҳоле ки назарсанҷии шабакаи «Fox News» ошкор кард, ки ду се ҳиссаи раъйдиҳандагон бовар доранд, ки ӯ вазъияти иқтисодиро бадтар кардааст.
Your Comment