Аврупо: эҳтимол дорад зимистони сахт дар пеш дошта бошем

Ба гузориши хабаргузории ABNA, «Дан Йоргенсен», комиссари энергетика ва манзили Иттиҳоди Аврупо дар мусоҳиба бо рӯзномаи «Financial Times» эълон кард, ки ин иттиҳод эҳтимол дорад бо бадтарин зимистони худ аз соли 2022 то ҳол рӯбарӯ шавад; вазъияте, ки аз нархҳои бесобиқаи энергия ва мушкилоти эҳтимолӣ дар таъмини он аз ҷониби Амрико ба вуҷуд омадааст.
Вай минбаъд аз Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, хоҳиш кард, ки идомаи ҷараёни озоди манбаъҳои энергияро то ҳадди имкон таъмин кунад; амале, ки ба гуфтаи ӯ ба манфиати ҳарду тараф, яъне Иттиҳоди Аврупо ва Иёлоти Муттаҳида хоҳад буд.
Ин мақоми аврупоӣ афзуд, ки ҳатто дар сурати идомаи раванди таъмини энергия, Аврупо ҳанӯз ҳам метавонад зимистони сахтро дар пеш дошта бошад.
Ин рӯзнома гузориш дод, ки нархи сӯзишвории дизелӣ дар Аврупо ба сатҳе наздик ба рекорди таърихии худ расидааст.
Илова бар ин, изҳороти Трамп дар ин ҳафта дар бораи нияти ӯ барои ҳимоят аз манъи содироти дизели Амрико, бозорро ба талотум овард. Тоҷирон бовар доранд, ки дар сурати иҷрои чунин амал, оқибатҳои он барои Аврупо фалокатовар хоҳад буд, зеро Амрико яке аз таъминкунандагони калидии энергия барои ин минтақа ҳисобида мешавад.
Ба гуфтаи Йоргенсен, Комиссияи Аврупо тадбирҳои гуногунро барои коҳиши нархи энергия баррасӣ мекунад. Ин амал то ҳадде вокуниш ба дархости ахири Эммануэл Макрон, раиси ҷумҳури Фаронса, дар бораи ба таъхир андохтани талаботи сахтгиронаи бештар дар бораи воридоти метан ва осон кардани қоидаҳои марбут ба коркарди сӯзишворӣ аст.
Хабаргузории Фаронса (AFP) пештар бо истинод ба додаҳои Комиссияи Аврупо гузориш дода буд, ки нархи дизелӣ дар Аврупо ба рекорди бесобиқаи 2.23 евро дар як литр расидааст.
Your Comment