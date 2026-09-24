Пезешкиан: Ҳеҷ кас наметавонад Эронро нобуд кунад; кишвари мо реша дар таърих дорад

Ба гузориши хабарагентии АБНА, Масъуд Пезешкиан дар ҳошияи Ҳаштоду якумин Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид бо ишора ба ҳузури ҳайати эронӣ дар Созмони Милали Муттаҳид гуфт: Ҳузури мо дар Созмони Милали Муттаҳид фурсате барои гуфтугӯ ва таъомул бо кишварҳои мухталиф ва ҳам бистаре барои дифоъ аз ҳуқуқ ва манфиатҳои мардуми Эрон ва баён дидгоҳҳои кишвар дар бораи таҳаввулоти минтақа ва масъалаҳои байналмилалӣ аст.
Вай афзуд: Матни суханоне, ки пеш аз сафар барои ироа дар Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид омода шуда буд, бо назардошти суханони Раиси Ҷумҳурии Амрико ниёз ба бознигарӣ дошт ва мо кӯшиш кардем дар фурсати фароҳамшуда воқеиятҳоеро, ки дар бораи ақдомоти Амрико алайҳи мардуми Эрон ва дигар кишварҳои ҷаҳон вуҷуд дорад, равшантар баён кунем.
Пезешкиан идома дод: Баъзе ақдомоти Амрико бо қонунҳои байналмилалӣ ва чаҳорчӯбаҳои инсонӣ мувофиқ нест ва ин кишвар дар солҳои ахир равиши мубтанӣ бар зӯрро дар нуқтаҳои мухталифи ҷаҳон пайгирӣ кардааст, ки намунаҳое аз онро дар Венесуэла, Кубо ва Гренландия шоҳид будаем.
Раиси кишвари мо бо баён ин ки чунин равиш аз сӯи Амрико собиқа доштааст, изҳор кард: Ҳарчанд Иёлоти Муттаҳида ҳамеша чунин нигаҳро пайгирӣ кардааст, аммо камтар шоҳид будаем, ки ин равиш то ин андоза ошкоро баён шавад ва ҳатто аз нобудшавии як кишвар сухан ба миён ояд.
Вай таъкид кард: Эрон кишваре бо решаҳои амиқи таърихӣ ва тамаддунӣ аст ва наметавон онро нобуд кард. Мардуми Эрон бо вуҷуди ҳамаи фишорҳо ҳанӯз дар саҳна ҳузур дорад ва ин истодагӣ шоистаи қадрдонӣ аст. Умедворам масъулон низ тавонанд дар баробари ин мардум сарбаланд бошанд ва шармандаи онҳо нашаванд.
Пезешкиан идома дод: Бар мабнои суханоне, ки аз сӯи Раиси Ҷумҳурии Амрико матраҳ шуд, лозим буд дар саҳни Созмони Милали Муттаҳид, дар ҳади фурсат ва замони дар ихтиёр, дар бораи ақдомоти Амрико ва ҳамчунин амалкарди Исроил дар минтақа сухан гуфта шавад.
Раиси Ҷумҳурии Исломии Эрон бо ишора ба таҳаввулоти минтақа гуфт: Ақдомоти Исроил дар минтақа, бахусус дар Ғазза ва Лубнон, хилофи меъёрҳо ва қавоиди ҳуқуқи байналмилалӣ арзёбӣ мешавад ва гузоришҳои мутааддид дар бораи талафот ва ранҷи ғайринизомиён нашр шудааст.
Вай ҳамчунин бо ишора ба амалиёти террори Исроил афзуд: Террор ва ҳадаф қарор додани афрод равишест, ки осори онро дар Эрон низ шоҳид будаем. Дар тӯли солҳои ахир, шуморе аз донишмандон, фармондеҳон, масъулон ва шаҳрвандони эронӣ дар ҳамлаҳо ва амалиёти террористӣ ҷони худро аз даст додаанд.
Вай бо ишора ба вазъияти инсонӣ дар Ғазза ва Лубнон изҳор кард: Мушоҳидаи тасвирҳо ва гузоришҳои марбут ба ранҷ ва кушташавии ғайринизомиён барои ҳар инсони озода дардовар аст; дар ҳоле ки ҳамзамон шоҳиди тарҳи иддиоҳое дар бораи инсоният ва ҳуқуқи башар аз сӯи исроилиҳо ҳастем.
Пезешкиан дар идома бо ишора ба вокуниши баъзе эрониёни хориҷ аз кишвар ба таҳаввулоти минтақа гуфт: Мутаассифона баъзе эрониёни хориҷ аз кишвар дар ин мавзӯъ бо ҷараёнҳое ҳамсадо шудаанд, дар ҳоле ки касоне, ки хориҷӣ ҳастанд ва эронӣ нестанд, бо қурбониён ва касоне, ки ҷонашонро аз даст додаанд, изҳори ҳамдардӣ мекунанд.
Your Comment