Ҳадяи китоби «Ба номи кӯмак» аз сӯи Раиси ҷумҳур ба сарони ва масъулони ҷаҳон

Ба гузориши хабарагентии АБНА, китоби «Ба номи кӯмак» дорои иттилооти ҳуҷҷатӣ аз ҷиноятҳои Амрико ва режими сионистӣ дар ҳошияи нишасти Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид ва дар ҷараёни мулоқотҳои Раиси ҷумҳур ва сарони кишварҳои дигар ба онҳо ҳадя шуд; китобе, ки дар он ҳамлаҳои таҷовузкорона алайҳи мардум ва зерсохтҳои Эрон ва инчунин шуҳадои ин ҷангҳо дар қолаби тасвир ба намоиш гузошта шудааст.
Номи ин китоб (In the name of help) ишора ба кӯмакҳои дурӯғинест, ки дар қолаби он, Амрико ва режими сионистӣ ба номи кӯмак, даст ба ҷиноятҳои зиддиинсонӣ дар Эрон дар тӯли чанд ҷанги таҳмилии ахир заданд.
Раиси ҷумҳури Эрон ҳамчунин дар ин мулоқотҳо бо шарҳи таҳаввулот ва ҳаводиси ахир, ақдомоти низомии Амрико ва режими сионистӣ алайҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон, аз ҷумла ҳамла ба зерсохтҳои кишвар, марказҳои ғайринизомӣ ва ҳадаф қарор додани роҳбарӣ, масъулон, фармондеҳон, донишмандон ва шаҳрвандони эронӣро муғойир бо усули бунёдии ҳуқуқи байналмилал, меъёрҳои башардӯстона ва таъаҳҳудоти ношӣ аз санадҳо ва муоҳидоти байналмилалӣ донист.
Пезешкиан бо ишора ба идомаи баъзе ақдомоти муғойир бо таъаҳҳудоти байналмилалӣ аз сӯи Амрико, бар зарурати эҳтироми ҳамаи тарафҳо ба ҳокимияти миллӣ ва тамомияти арзии кишварҳо, усули манъи тавассул ба зӯр ва ҳаллу фасл ихтилофот тавассути гуфтугӯ ва созукорҳои сулҳомез таъкид кард.
Раиси ҷумҳур дар мулоқотҳои сершумор, борҳо тасреҳ кард: Ҷумҳурии Исломии Эрон ҳамзамон бо дифоъ аз ҳуқуқ ва манфиатҳои миллии худ, омодагӣ дорад равобит ва ҳамкориҳои худро бо ҳамаи кишварҳо бар мабнои эҳтироми мутақобил, манфиатҳои муштарак, ҳусни ҳамҷаворӣ, баробарии ҳокимият ва риояи усул ва қавоиди пазируфташудаи байналмилалӣ густариш диҳад.
Your Comment