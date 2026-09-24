Охирин ҳаракатҳои низомиёни исроилӣ дар ҷануби Сурия

Ба гузориши хабарагентии АБНА ба нақл аз Ал-Ахбория, манобеи Сурия аз ҳаракатҳои нави режими исроилӣ дар ҷануби Сурия хабар доданд.
Низомиёни исроилӣ ба нуфузи худ дар минтақаҳои рустоии вилояти Қунейтра идома доданд; ақдомоте, ки дар чаҳорчӯбаи ташдиди низомӣ ва нақзи мустамари ҳокимияти Сурия анҷом шуда ва бо татбиқи маҳдудиятҳо ва ақдомот алайҳи суриягиҳо ҳамроҳ будааст.
Дидабони ҳуқуқи башари Сурия дар вебсайти худ гузориш дод, ки як гашти низомӣ вобаста ба артиши режими исроилӣ ба рустои «Уммул-Аъзам» дар ҳаволии Қунейтра ворид шуд ва як истгоҳи назорати низомии муваққатӣ барпо кард.
Нерӯҳои ин гашт, ғайринизомиён ва раҳгузаронро боздошт ва онҳоро мавриди бозрасӣ ва назорат қарор доданд, ки боиси афзоиши таниш ва нигаронӣ дар байни сокинони минтақа шуд.
Ин ақдомот дар чаҳорчӯбаи нуфузҳо ва ҳаракатҳои низомии такрорӣ низомиёни исроилӣ дар минтақаҳои мухталифи ҳаволии Қунейтра анҷом мешавад ва ҳамзамон бо ташдиди маҳдудиятҳо бар рафтуомади шаҳрвандон ва барпоии истгоҳҳои назорати майдонӣ аст.
Гуфтанӣ аст, ки режими исроилӣ аз замони суқути низоми собиқи Сурия, даст ба ҳамлаҳои густурда ба Сурия задааст ва чанде қабл низ ба баҳонаи ҳимоят аз друзҳо, минтақаҳое аз Димишқро бомбаборон кард.
Аз замони суқути низоми Башшор Асад, артиши ин режим бо убур аз хати ҳоил байни минтақаи ишғолшудаи Ҷавлон бо Сурия, ба идомаи ишғоли минтақаҳои наздик ба Ҷавлон дар вилоятҳои Даръо ва Қунейтра пардохтааст.
Рӯзи гузашта Ал-Ҷавлонӣ дар суханоне дар Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид гуфт: Исроил бепарво ба Сурия таҷовуз карда ва қариб 500 ҳамлаи ҳавоӣ ва тӯпхона ва беш аз 1200 нуфузи заминӣ анҷом додааст. Баландиҳои Ҷавлон ҳанӯз қаламрави Сурия боқӣ хоҳад монд. Мо кӯшишҳои Исроилро барои таҳмили сиёсати амали анҷомшуда рад мекунем. Мо кӯшишҳои Исроилро барои таҳмили сиёсати амали анҷомшуда дар Баландиҳои Ҷавлон рад мекунем.
Your Comment