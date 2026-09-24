Иддиои вазири хазинаи Амрико дар бораи парвозҳои хориҷӣ аз Эрон

Ба гузориши хабарагентии АБНА ба нақл аз шабакаи Ал-Ҷазира, шабакаи Фокс Нюз ба нақл аз Скотт Бессент, вазири хазинаи Амрико, иддио кард, ки беш аз 80 то 90 дарсади парвозҳои хориҷӣ аз Эрон қатъ шудааст.
Вай ҳамчунин иддио кард, ки Вашингтон ва Пекин дар бораи тамдиди танишздоии иқтисодӣ байни ду кишвар ба мувофиқа расиданд, то замони бештар барои расидан ба мувофиқаи густурдатар фароҳам шавад.
Бессент субҳи рӯзи чоршанбе, якуми моҳи Меҳр низ эълон кард, ки аз 23 сентябр (чоршанбе, якуми Меҳр) ширкатҳои ҳавоии Эрон бо маҳдудиятҳои густурда дар фаъолияти байналмилалӣ рӯ ба рӯ хоҳанд шуд.
Вай ҳамчунин ҳушдор дода буд, ки кишварҳое, ки ба ҳавопаймоҳои эронӣ хизматрасоние чун сӯзишворӣ, хизматрасонии фурудгоҳ ё фурӯши билет пешниҳод мекунанд, метавонанд бо маҳдудият дар дастрасӣ ба низоми молии Амрико ва тасфияи долларӣ рӯ ба рӯ шаванд.
Your Comment