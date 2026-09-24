Худкушии 8 маллоҳи нерӯи баҳрии Амрико дар ҷараёни вазифаи размӣ алайҳи Эрон

Ба гузориши хабарагентии АБНА ба нақл аз шабакаи Си Эн Эн, «Ҳанг Као» сарпарасти вазорати нерӯи баҳрии Амрико эълон кард, ки ҳашт маллоҳи нерӯи баҳрии ин кишвар, ки дар гурӯҳи размии киштии ҳавопаймоҳамли «ЮСАС Абраҳам Линколн» хидмат мекарданд, дар ҷараёни вазифае, ки амалиёти размӣ алайҳи Эронро дар бар мегирифт, даст ба худкушӣ заданд.
Ба гуфтаи ин мақоми Амрико, ин омор марбут ба маллоҳон аз киштии ҳавопаймоҳамл, воҳиди ҳавоӣ, киштиҳои ҳамроҳ ва дигар воҳидҳои ҳозир дар гурӯҳи размии Абраҳам Линколн аст.
Бар асоси ин гузориш, дар ҷараёни ин вазифа ҳеҷ яке аз маллоҳон дар натиҷаи худкушӣ ҷони худро аз даст надоданд.
Ин гузориш афзуд, ки ин вазифа тақрибан 6 то 7 ҳазор нерӯи низомиро дар бар мегирифт ва киштии ҳавопаймоҳамли Абраҳам Линколнро беш аз 6 моҳ дар баҳр нигоҳ дошт.
Your Comment