Сарвазири Испания: Нетаняҳу қатли оммаро дар Ғазза идома медиҳад

Ба гузориши хабарагентии АБНА ба нақл аз шабакаи Ал-Ҷазира, Педро Санчес, сарвазири Испания дар ҳаштоду якумин нишасти Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид гуфт: Бенёмин Нетаняҳу, сарвазири (режими) Исроил ҳанӯз ҳам ба содир кардани қатли омма дар Ғазза идома медиҳад.
Санчес афзуд: омадаам то аз усул ва ормонҳое дифоъ кунам, ки илҳомбахши таъсиси ин созмон будаанд.
Вай гуфт: усул ва ормонҳои Созмони Милали Муттаҳид аз сӯи ҳукуматҳои мухталифе, ки дар ин ҷо ҳозиранд, нодида гирифта мешаванд ё кӯшиш мешавад ин усул заиф карда шаванд.
Сарвазири Испания идома дод: сулҳ, устуворӣ ва фурсатҳои баробар аз сӯи ҷараёнҳои сиёсӣ ва ҳукуматҳое, ки мехоҳанд моро ба гузаштаи торик баргардонанд, мавриди ҳамла қарор гирифтаанд.
Санчес ҳамчунин бар зарурати ислоҳи Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид таъкид кард.
Вай гуфт: ҳукуматҳо ва ҷараёнҳои сиёсӣ вуҷуд доранд, ки Созмони Милали Муттаҳид ва ниҳодҳои чандҷонибаро бефоида медонанд.
Сарвазири Испания афзуд: мавқеи ин ҷараёнҳо бо масири таърих дар тазод аст ва бар се пойгоҳи нодуруст, яъне худхоҳӣ, нодонӣ ва бераҳмӣ устувор аст.
Санчес дар поён гуфт: шоҳид будаам, ки ин нерӯҳо ҷангҳои ғайриқонунӣ оғоз карда ва даст ба қатли ғайринизомиёни бегуноҳ задаанд.
Your Comment