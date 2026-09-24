Bloomberg: Чин ба баъзе қисмҳои ҳассоси қитъаҳои F-35 дастрасӣ ёфт

Ба гузориши хабарагентии АБНА ба нақл аз шабакаи Ал-Ҷазира, хабарагентии Амрикои Bloomberg ба нақл аз манобеъе, ки онҳоро огоҳ номид, эълон кард, ки Чин ба қисмҳое аз қитъаҳои марбут ба ҷангандаи F-35, ки эҳтимолан ҳассос ҳастанд, дастрасӣ ёфтааст.
Бар асоси ин гузориш, қитъаҳои марбут ба ҷангандаи F-35 ҳангоми интиқол аз Австралия ба Амрико, ба шакли номаълум ва муаммоангез масири худро ба самти Ҳонгконг тағйир доданд.
Bloomberg ҳамчунин ба нақл аз Вазорати ҷанги Амрико (Пентагон) гузориш дод, ки ин вазорат дар ҷараёни масъалаи марбут ба ҳамлу нақле, ки қитъаҳои истифоданашавандаи ҷангандаҳои F-35-ро дар бар мегирад, қарор дорад.
Your Comment