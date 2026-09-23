Забони зӯроварӣро намепазирем; бомбаи атомӣ дар Исроил аст, аммо бозрасон дар Эрон

Тибқи гузориши хабарнигори Абна, Масъуд Пезешкиён, президент, дар суханронии худ дар ҳаштоду якумин Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид дар Ню Йорк, Амрико, изҳор кард: дирӯз президенти Амрико дар суханронии худ Эронро террорист эълон кард, дар ҳоле ки мо қурбонии терроризм ҳастем.
Вай афзуд: ман аз Эроне меоям, ки [амрикоиҳо ва исроилиҳо] роҳбари моро бе ягон сабаби қонунӣ куштанд. Ман аз Эроне меоям, ки онҳо мактаберо бомбаборон карданд ва донишомӯзони моро бо силоҳи амрикоӣ ва исроилӣ куштанд, дар ҳоле ки онҳо ҳеҷ гуноҳе надоштанд ва ҳеҷ ҷинояте содир накарда буданд.
Президент қайд кард: Ламерд яке аз шаҳрҳои Эрон аст, онҳо толори варзишеро, ки кӯдакон дар он варзиш мекарданд, бомбаборон карданд, Амрико дар он ҷо бо бомбаҳои кластерӣ, ки ба чанд ҳазор порча тақсим мешуданд, бомбаборон кард ва кушт. Инчунин олимон, мардум, занон ва кӯдакон, ва кӯдакони бегуноҳ, ки ҳеҷ гуноҳе содир накарда буданд, бомбаборон карда кушт. Онҳое, ки террорист ҳастанд ва терроризмро тарбия мекунанд, ба мо мегӯянд, ки шумо террорист ҳастед, дар ҳоле ки мо худро ҳимоя мекунем ва террорист нестем.
Вай идома дод: Амрико ва Исроил бо охирин технология ва таҷҳизот ба мо ҳамла карданд ва мардуми мо бо қувват истоданд ва муқобилат карданд, аммо мо дар пеши онҳо сар хам накардем ва ҷавоб додем. Бо вуҷуди ин, мо мардуми ғайринизомиро ҳадаф қарор надодем. Онҳо аз заминҳое, ки омада буданд, ба мактаби мо, беморхонаи мо, донишгоҳи мо, пулҳо ва инфрасохтори мо ҳамла карданд ва ҳамаи ин амалҳо хилофи қонунҳои байналмилалӣ мебошанд.
Президент гуфт: мо чизе намехоҳем ва ҷавоби худро ёфтаем. Мо қувваи заруриро мехоҳем; зеро миллате, ки наметавонад худро ҳимоя кунад, дар ин ҷаҳон пахш карда мешавад. Ин ҷаҳонест, ки қудратмандон ба ҷои фикр кардан ба мардум, инсоният, адолат ва демократия, сабаби вайронӣ, харобӣ ва нестӣ ҳастанд ва ҳар касеро, ки бихоҳанд нест кунанд, террорист меноманд.
Вай афзуд: мо энергияро барои рушд мехоҳем. Солҳост дар бораи барномаи ҳастаии Эрон бо забони сентрифуга, ғанисозӣ, таҳрим ва бомба сухан мегӯянд, аммо барои миллати мо технологияи ҳастаӣ қисми ҳуқуқи рушд аст. Энергияи ҳастаӣ барои беморони мо табобат, барои кишоварзӣ амнияти озуқаворӣ, барои саноат технология ва барои оянда барқи устувор аст.
Your Comment