Бақоӣ: хомӯшкунандагон дар баробари ҷинояти Минаб шарики он ҳастанд

Тибқи гузориши хабаргузории Абна, Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ, бо нашри постер дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ, навишт: имрӯз якуми меҳр аст; рӯзи бозкушоии мактабҳо дар Эрон. Инҳо чеҳраҳои бегуноҳи кӯдакони Минаб ҳастанд, ки дар ҳамлаи ваҳшиёнаи Амрико бо мушакҳои Томаҳоук дар 28 феврал ба шаҳодат расиданд. Онҳо бояд имрӯз дар ин ҷо мебуданд; бо чашмони равшан ва чеҳраҳои шод, оғози соли нави таҳсилро ҷашн мегирифтанд. Аммо ҳоло ҷасадҳои пора-пораи онҳо зери хок дафн шудаанд.
Вай афзуд: давлате, ки президенти он аз минбари Созмони Милали Муттаҳид бо масхара ҳуқуқи байналмилалиро ба чолиш мекашад, масъули ин ҷинояти ҷангии нобахшиданӣ аст. Ҳамаи онҳое, ки дар баробари ин ҷиноят хомӯш монданд ва аз маҳкум кардани он рӯй тофтанд, низ дар ин масъулият шариканд.
Бақоӣ изҳор кард: мардуми Эрон барои ҳамеша ин чеҳраҳои зебо ва фариштагунаро ба ёд хоҳанд дошт; ва ҳеҷ гоҳ қотилони онҳоро нахоҳанд бахшид.
Your Comment