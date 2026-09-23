Ореф: Амрико барои музокирот бо Эрон ба воситаҳо муроҷиат мекунад

Тибқи гузориши хабаргузории Меҳр, Муҳаммадризо Ореф дар ҷаласаи имрӯзи (якуми меҳр) ҳайати давлат, бо табрики Рӯзи миллии парчам, гуфт: парчам рамзи тамаддун ва фарҳанги ифтихорноки Эрон ва рамзи ваҳдат, инсиҷом ва ҳамбастагии миллӣ аст. Асари ваҳдат дар меҳвари парчамро дар ҷабҳаи кӯча мушоҳида мекунем, ки мардум аз ҳамаи қишрҳо, гурӯҳҳо, қавмҳо, инчунин шахсиятҳои гуногун дар меҳвари парчам ҳозиранд ва аз ин ҷабҳа ҳимоя мекунанд.
Муовини якуми президент бо ишора ба муқовимат ва истодагарии мардуми Эрон бо вуҷуди ҳамаи рафторҳои дағалонаи низоми ҳукмрон, бори дигар таъкид кард: президент дар сафари Ню Йорк дасти боло хоҳад дошт ва барои ӯ саломатӣ ва муваффақият дар ин сафар орзу мекунем.
Ореф дар идома бо ишора ба аҳамияти сафари президент ба Ню Йорк барои иштирок дар Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид гуфт: президент бо дасти пур ба Ню Йорк рафт ва дар суханронии Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид ҳам дасти боло хоҳад дошт ва эътибор ва бузургии кишварро ба ҷаҳон исбот хоҳад кард ва ба рафторҳои дағалона ва таҳримҳои золимонаи душман ҷавоб хоҳад дод.
Your Comment