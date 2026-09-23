Сардор Ҳасанзода: миллати Эрон ирода кардааст, ки душманро ба зону дароварад

Тибқи гузориши хабарнигори Абна, сардор Ҳасанзода, фармондеҳи Сипаҳи Теҳрони бузург, дар ҳошияи оини ифтитоҳи омӯзиши низомии «Ҷон Федои Эрон» дар майдони Имом Ҳусайн (а) изҳор дошт: кишваре, ки аз аҳолии тақрибан 90 миллионаш, беш аз 30 миллион нафар сабти ном карда ва ташкил шудаанд, нишондиҳандаи иродаи миллати Эрон барои дифоъ аз кишвар аст.
Вай афзуд: ин аҳолӣ дар як машқи бузург, ки бахше аз он дар Теҳрон баргузор шуд ва бо ҳузури 313 ҳазор нафар ҳамроҳ буд, ширкат карданд ва баъд аз он низ марҳилаҳои омӯзишии худро бо омодагии комил паси сар мекунанд.
Фармондеҳи Сипаҳи Теҳрони бузург тасреҳ кард: ин маънои онро дорад, ки миллат ирода кардааст душмани худро шикаст диҳад ва ӯро зери пойҳои худ хурд кунад.
Ҳасанзода идома дод: иродаи як миллат аст, ки душманро ба зону медарорад ва ин як воқеият аст. Дар ҳар ҷое, ки миллатҳо меистанд ва аз худашон, ватанашон ва кишварашон дифоъ мекунанд, ба гунае, ки мо дар Эрони азизамон шоҳиди он ҳастем, табиатан душман ба ҷое нахоҳад расид.
Вай қайд кард: аз ҳамин рӯзҳо душман шикасти худашро дар зеҳни худ тасвир мекунад.
Your Comment