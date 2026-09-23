Тибқи гузориши хабаргузории Абна, Сайид Аббос Арақчӣ, вазири корҳои хориҷӣ, дар фазои маҷозӣ навишт: дар мулоқот бо мақомоти аврупоӣ нисбат ба ҳимоят аз ҷиноятҳои ҷангии Амрико ва Исроил ҳушдор додам.
Вай гуфт: дар мулоқотҳои худ бо хонум Каллас, намояндаи олии Иттиҳоди Аврупо, ва дигар мақомоти аврупоӣ, дар бораи оқибатҳои шадид ва дарозмуддати таҳия ва ҳимоят аз ҷиноятҳои ҷангии Исроил ва Амрико, хоҳ дар Ғазза ва хоҳ дар Эрон, ҳушдор додам.
Вазири корҳои хориҷӣ афзуд: новобаста аз ин хатои бузург, котиби генералии НАТО бояд то имрӯз дарк карда бошад, ки сар хам кардан дар баробари як золим ҳеҷ гоҳ ӯро қонеъ намекунад.
Қобили зикр аст: Марк Рютте, котиби генералии НАТО, дар изҳороти худ иддао кард, ки иҷрои амалиёти ба ном «Ғазаби Эпик» (Epic Fury) бидуни дар ихтиёр доштани Аврупо ҳамчун платформаи татбиқи қудрати Амрико ғайриимкон буд. Вай тасдиқ кард, ки аз 28 феврали ин сол то ҳол, 5000 ҳавопаймо аз пойгоҳҳои аврупоӣ барои дастгирии амалиёти «Ғазаби Эпик» парвоз кардаанд.
Your Comment