Амалиёти зидди сионистӣ дар Байт Аур ва вокуниши Ҳамос

Тибқи гузориши хабаргузории Абна, Ҷунбиши муқовимати исломии Фаластин (Ҳамос) имрӯз бегоҳи чоршанбе дар баёнияе дар вокуниш ба амалиёти зидди сионистӣ дар Ромалло эълом кард, ки амалиёти «қаҳрамонӣ»-и бегоҳи имрӯз алайҳи гурӯҳе аз низомиёни сионистӣ дар наздикии гузаргоҳи Байт Аур, дар ғарби Ромалло, ки ба гуфтаи онҳо аз ҷониби яке аз фаластиниҳо анҷом дода шудааст, посухи табиӣ ба амалҳои шаҳрнишинон ва роҳбарони ишғолгар, инчунин ҳамлаҳои такрории онҳо ба Масҷидул-Ақсо ва таҳқири муқаддасоти исломӣ аст.
Дар ин баёния таъкид шудааст: ҷиноятҳои ишғолгарон ва шабаннизомиёни шаҳрнишин ва нақзи доимии ҳуқуқи мардум ва сарзамини Фаластин дар Каронаи Ғарбии ишғолшуда барои онҳо ҷуз нокомиҳо ва зарбаҳои бештар натиҷае ба ҳамроҳ нахоҳад дошт.
Дар идома Ҳамос таъкид кард, ки фаластиниҳо ва ҷавонони эътирозгар дар Каронаи Ғарбӣ ва Қудси ишғолшуда бояд муқовиматро бо ҳамаи шаклҳо ва абзорҳои он дар рӯёрӯӣ бо ишғолгарон ва шаҳрнишинон дар тамоми сарзаминҳои ишғолшуда ташдид кунанд.
Пеш аз ин расонаҳои режими сионистӣ аз амалиёти зидди сионистӣ бо воситаи худрав дар роҳи рақами 443 дар Каронаи Ғарбӣ хабар дода буданд. Шабакаи чоруми режими сионистӣ аз захми шадиди яке аз сионистҳо хабар дод ва баъзе манбаъҳо шумораи захмиёнро бештар эълом карданд. Иҷрокунандаи ин амалиёт ҳадафи тирандозии ишғолгарон қарор гирифт.
Пас аз ин ҳодиса, шумораи зиёди низомӣ ба маҳалли гузаргоҳе, ки дар он амалиёт сурат гирифтааст, фиристода шуданд. Расонаҳои ибрӣ эътироф карданд, ки шахсе, ки ҳадафи амалиёти зеркардан дар Каронаи Ғарбӣ қарор гирифта ва шадидан захмӣ шудааст, низомии сионистӣ аст.
Your Comment