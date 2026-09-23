Санаъ: агар Амрико барои дастгирии Арабистони Саудӣ дахолат кунад, ба манфиатҳои он ҳамла мекунем

Тибқи гузориши хабаргузории Абна, як мушовири низомии артиш ва муборизони яманӣ имрӯз чоршанбе ба хабаргузории Франс Пресс гуфт, ки агар Вашингтон барои дастгирии Арабистони Саудӣ дар низои Яман дахолат кунад ё барои бозкушоии Тангаи Бобулманд аб кӯшиш кунад, ин гурӯҳ ба манфиатҳои Амрико дар Осиёи Ғарбӣ ҳамла хоҳад кард.
Обод Муҳаммад ас-Савр, мушовири низомии Яман дар ин бора гуфт: агар Амрико ҷуръат кунад бо флотҳои худ дахолати низомӣ анҷом диҳад ё барои ба даст гирифтани назорати Бобулманд аб кӯшиш кунад, ин амал барои онҳо ва ҳар каси дигар ҳукми хати сурхро дорад.
Ин мушовири низомии яманӣ тасреҳ кард: мо дар ин бора хоҳем ҷангид.
Your Comment