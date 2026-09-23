Лапид: Исроил бо буҳрони ҷиддии дипломатӣ рӯбарӯ аст

Тибқи гузориши хабаргузории Абна бо истинод ба Анатолӣ, Яир Лапид, роҳбари мухолифини режими сионистӣ рӯзи чоршанбе эълом кард, ки ин режим дар паи афзоиши интиқодҳои байналмилалӣ аз ташдиди хушунати ишғолгарон дар Каронаи Ғарбии ишғолшуда, бо «буҳрони ҷиддии дипломатӣ» рӯбарӯ шудааст.
Лапид дар паёме дар шабакаи иҷтимоии X дар вокуниш ба изҳороти Эммануэл Макрон, президенти Фаронса дар бораи вазъи Каронаи Ғарбии ишғолшуда, ин изҳоротро баён кард.
Макрон рӯзи сешанбе дар суханронии худ дар оғози ҳаштоду якумин нишасти Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид дар Ню Йорк, аз ташдиди хушунати ишғолгарони исроилӣ дар Каронаи Ғарбии ишғолшуда интиқод кард.
Вай гуфт, амалҳои ишғолгарон «мардуми Фаластинро аз ҳаққи қонунии худ ба зиндагӣ маҳрум мекунад».
Президенти Фаронса инчунин гуфт, кӯшишҳо барои барқарор кардани сулҳ дар Навори Ғазза «натавонистааст ҳеҷ гузаргоҳи башардӯстонаро кушояд» ва вазъи мавҷударо «мояи шармандагии ҳамагон» тавсиф кард.
Лапид дар интиқод аз Бенёмин Нетанёҳу, нахуствазири режими сионистӣ гуфт: «Вазифаи нахуствазир нашр кардани матлаб дар шабакаҳои иҷтимоӣ нест, балки тағйир додани воқеият аст.»
Вай афзуд: мо даргири як буҳрони ҷиддии дипломатӣ ҳастем, ки ҳамин ҳозир амнияти Исроилро таҳдид мекунад. Он чи то ҳол анҷом дода шудааст, шикаст хурдааст ва ин воқеиятест, ки наметавон онро инкор кард.
Лапид идома дод: дар ниҳоят чӣ чизе ба даст овардем? Танҳо таблиғоти бештари интихоботӣ.
Your Comment