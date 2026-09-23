Мавқеи Вашингтон дар бораи раванди хориҷ шудани низомиёни амрикоӣ аз Ироқ

Тибқи гузориши хабаргузории Абна бо истинод ба Шафақ Нюз, Вазорати корҳои хориҷии Амрико дар бораи раванди хориҷ шудани нерӯҳои амрикоӣ аз Ироқ мавқеъ гирифт.
Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Амрико эълом кард: Вашингтон тибқи ҷадвали вақти мувофиқашуда бо Бағдод барои анҷом додани амалиёти низомии нерӯҳои эътилоф дар Ироқ пеш меравад ва ба анҷом расонидани хориҷ шудани нерӯҳои худ то 30 сентябр, ҳамзамон бо анҷоми эълоншудаи амалиёти «Азми Расих», тамаркуз дорад.
Вай афзуд: ин гузариш афзоиши тавонмандиҳои нерӯҳои амниятии Ироқ, аз ҷумла нерӯҳои пешмаргаро нишон медиҳад ва марҳилаи навро дар равобити ду кишвар рақам мезанад.
Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Амрико инчунин дастгирии Вашингтонро аз талошҳои Алӣ Фалеҳ аз-Зайдӣ, нахуствазири Ироқ барои татбиқи соҳибихтиёрии ин кишвар, пешгирӣ аз ҳамлаҳо дар дохили Ироқ ё аз хоки он ва эҷоди шарикие, ки манфиатҳои ду кишварро таъмин кунад, такрор кард.
Your Comment