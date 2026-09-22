Талоки Олмон барои маҳор кардани паёмадҳои ҷанг алайҳи Эрон

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз хабаргузории Олмон, ҳукумати ин кишвар дар сари он аст, ки тарҳҳоро барои коҳиши нархи бензин ва газойл пешниҳод кунад, чунки ба сабаби танишҳо дар минтақа ва таҷовузи Амрико алайҳи Эрон нархи бензин дар Фаронса ва Олмон ҷаҳиши шадид пайдо кардааст.
Бар асоси ин гузориш, қарор аст андозе, ки бар энергия бахусус бензин ва газойл татбиқ мешавад, ба андозаи 14 сент дар ҳар литр коҳиш ёбад.
Вазорати молияи Олмон пешбинӣ мекунад, ки ин иқдом боиси коҳиши даромадҳои андоз ба андозаи 2,85 миллиард доллар шавад.
Нархи газойл дар Фаронса низ рекорди навро сабт кард ва ба 2,41 евро (2,76 доллар) дар ҳар литр расид. Дар ин ҳол, ихтилол дар занҷираи интиқоли энергия ва сӯзишворӣ дар ҷаҳон ба сабаби ҷанг алайҳи Эрон ва таниш дар гулӯгоҳи Ҳурмуз идома дорад ва бозорҳои ҷаҳонӣ шоҳиди камбуди сӯзишворӣ ва афзоиши шадиди нархи он ҳастанд.
Ҳамчунин миёнаи нархи ҳар литр бензини бесурб бо октани 98 аз 2,28 евро (2,61 доллар) фаротар рафт. Миёнаи нархи бензини 95 октан, ки пурфурӯштарин навъи бензин дар Фаронса аст, низ аз 2,17 евро (2,48 доллар) дар ҳар литр убур кард ва барои беш аз 10 рӯз ҳанӯз болотар аз рекорди сабтшуда дар соли 2022 боқӣ мондааст.
Гузоришоти расмии нашршуда аз сӯи ҳукумати Фаронса нишондиҳандаи он аст, ки 11 дарсади пойгоҳҳои бензин дар саросари ин кишвар аз бензин ё газойл холӣ ҳастанд ва ин рақам дар баъзе минтақаҳо ба 16 дарсад низ мерасад.
Your Comment