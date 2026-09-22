Макрон: Ман бо Трамп барои коҳиши таниш дар бозори энергетикӣ ба туфоҳум расидам

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз АлҶазира, «Эммануэл Макрон» раиси ҷумҳури Фаронса аз туфоҳум бо Доналд Трамп раиси ҷумҳури Амрико барои коҳиши таниш дар бозорҳои энергетикӣ, ҳимоят аз зерсохтҳои Ховари Миёна ва киштигарӣ дар гулӯгоҳи Ҳурмуз ва кӯшиш барои таваққуфи муваққатии ҳамлаҳо ба зерсохтҳои энергетикӣ ва ғайринизомии Украина хабар дод.
Макрон инчунин гуфт, ки ду тараф туфоҳум кардаанд, ки кӯшишҳои худро барои расидан ба таваққуфи муваққатии ҳамлаҳо алайҳи зерсохтҳои энергетикӣ ва зерсохтҳои ғайринизомии Украина ҳамоҳанг кунанд.
Раиси ҷумҳури Фаронса таъкид кард, ки бояд ҳарчи зудтар музокироти ҷиддӣ дар бораи шартҳои барқарор кардани сулҳ миёни Русия ва Украина оғоз шавад.
Your Comment