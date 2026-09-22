Вэнс: Мо мехоҳем аз бозсозии барномаи ҳастаии Эрон монеъ шавем

Ба гузориши хабаргузории АБНА, «Ҷей Ди Вэнс» нохибпрезиденти Амрико дар гуфтугӯ бо Newsmax таъкид кард, ки Вошингтон дар пайи он аст, ки Эрон захираҳо ва зерсохтҳои зарурӣ барои бозсозии барномаи ҳастаии худро дар ихтиёр надошта бошад.
Изҳороти Вэнс дар ҳоле матраҳ шудааст, ки дониши ғанисозӣ ва технологияи ҳастаии бадастомада дар Эрон қобили «нест кардан» нест ва ҳатто баъд аз осеб ба таъсисот, имкони бозсозии зарфиятҳои техникӣ вуҷуд дорад.
Ҳамлаҳои низомӣ мумкин аст зерсохтҳои ҳастаии Эронро осеб зананд ё фаъолиятҳоро ба таври муваққат ба таъхир андозанд, аммо дониш ва тахассуси техникии андухташуда дар ин соҳа бо бомбаборон аз байн намеравад.
Your Comment