Иқдоми фаврӣ ва махфии Итолиё аз тарси ҳамлаҳои Яман

Ба гузориши хабаргузории АБНА, рӯзномаи «La Repubblica»-и Итолиё бо нақл аз манбаъҳои давлатии баландпоя ошкор кард, ки ин кишвар ба суръат ва ба сурати махфӣ дар ҳоли интиқол ва ҷобаҷогузории як қатор ҷангандаҳои худ дар пойгоҳи ҳавоии Тоифи Арабистони Саудӣ аст.
Бар асоси ин гузориш, мақомоти итолиёӣ бими он доранд, ки ҷангандаҳои мазкур ҳадафи ҳамлаҳои нерӯҳои Яман қарор гиранд. Пештар низ ин пойгоҳ ҳадафи нерӯҳои мусаллаҳи Яман қарор гирифта буд ва яке аз ҷангандаҳои Юрофайтер ба шиддат осеб дид.
Манбаъҳои огоҳ таъкид карданд, ки ду фарванд ҳавопаймои нақлиётии низомӣ аз навъи C-130J дар садри таҷҳизот ва адовате қарор доштанд, ки ба сабаби қарор гирифтан дар маърази хатари мустақим ва ҷиддӣ ба суръат ҷобаҷо карда шуданд. Дар ин ҳол, ҳанӯз садҳо низомии итолиёӣ дар дохили пойгоҳи Тоиф мустақар ҳастанд ва дастгоҳҳои иттилоотӣ дар Рум дар ҳоли баррасии имконоти хуруҷи қисмӣ ё комили нерӯҳо ҳастанд.
Гузоришҳои нашршуда ҳикоят аз он доранд, ки мақомоти Яман ба Итолиё иблоғ кардаанд, ки бо ин кишвар ҷанг надоранд, аммо ҷангандаҳои итолиёӣ дар Арабистони Саудӣ чӣ мекунанд?
Қобили зикр аст, ки системаҳои подофандии Арабистони Саудӣ қодир ба муқобила бо ҳамлаҳои Яман ва ҳимоят аз пойгоҳҳои низомии ин кишвар ва пойгоҳҳои хориҷӣ нестанд.
Your Comment