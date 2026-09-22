Арақчӣ: Муҳимтарин ҳадафи мо дар Ню-Йорк дифоъ аз ҳақонияти мардуми Эрон аст

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Сайид Аббос Арақчӣ душанбе шаб ба вақти маҳаллӣ дар ҷамъи хабарнигорони эронӣ дар Ню-Йорк гуфт: «Ин сафар баъд аз ҷанги ноҷавонмардонае, ки алайҳи мо аз сӯи Амрико ва режими сионистӣ сурат гирифт ва таҳаввулоти баъд аз он ва дар ҳақиқат, вазъияте, ки ҳанӯз ҳамчун вазъияти ҷангӣ идома дорад, сурат мегирад.»
Вай тасреҳ кард: «Дар марҳилаи аввал, табиист, ки муҳимтарин ҳадафи мо, ҳузур дар як минбари бузурги байналмилалӣ барои дифоъ аз ҳақоният, ҳуқуқ ва манфиатҳои мардуми Эрон аст.»
Арақчӣ афзуд: «Созмони Милали Муттаҳид, бузургтарин минбари байналмилалӣ аст. Он ки дар расидан ба ҳадафҳояш барои барқарор кардани сулҳ, амният ва адолат чӣ қадар муваффақ будааст, як баҳс аст, он ки ба ҳар ҳол як минбарро дар ихтиёри кишварҳо қарор медиҳад то мавқеъ ва ҳарфҳои худашонро ба гӯши ҷаҳониён расонанд, баҳси дигар аст ва бахши дуюм, барои мо аҳамияти зиёд дорад ва ҳар сол, аз ин фурсат барои баёни мавқеъҳои барҳақи Ҷумҳурии Исломии Эрон ва мавқеъҳои шинохташудаи мо ва дифоъ аз ҳуқуқи мардуми Эрон истифода шудааст.»
Вазири умури хориҷии кишвари мо гуфт: «Имсол баъд аз ҷанге, ки сурат гирифт, табиист, ки ин минбар, маҳалле хоҳад буд барои он ки мазлумияти мардуми Эрон, шаҳидони Эрон, шаҳидони мактаби Минаб ва дар раъси онҳо қоид ва роҳбари шаҳиди мо баён шавад.»
Арақчӣ афзуд: «Раиси ҷумҳур (Масъуд Пезешкиан) соли гузашта аз ин фурсат барои баёни ҷиноятҳое, ки дар ҷанги 12-рӯза сурат гирифт, истифода кард ва имсол табиист, ки дар вазъияти муҳимтаре ҳастем.»
Your Comment