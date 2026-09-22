Голру: Ветои Русия ва Чин сиёсати якҷонибагароии Амрикоро ба чолиш кашид

Аббос Голру, раиси Кумитаи равобити хориҷии Маҷлиси Шӯрои Исломӣ, дар гуфтугӯ бо хабарнигори АБНА, дар бораи иқдоми ахири Русия ва Чин дар ветои лоиҳаи қатъномаи Амрико дар Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид барои тамдиди мӯҳлати Кумитаи таҳримҳои Эрон, изҳор кард: «Дар Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид, тавре ки банда сохтори ин Шӯроро медонам ва дар ин замина собиқаи фаъолият доштаам, тасвиб ё тасвиб нашудани қатъномаҳо ва ташаккули иҷмоъ миёни аъзо раванди мураккаб ва ниёзоманд ба ройзаниҳои мустамир ва фишурда аст.»
Вай афзуд: «Албатта, як қатор кишварҳо ва аъзои Шӯрои амният метавонанд таҳти таъсири сиёсатҳо ва фишорҳои кишварҳои Ғарбӣ қарор гиранд ва баъзан низ баъзе аъзои ғайридоимии Шӯрои амният бо сиёсатҳои Амрико ва кишварҳои Ғарбӣ ҳамоҳанг мешаванд. Ин мавзӯъро наметавон аз муодилоти ҳоким бар Шӯрои амният ва муносибатҳои байналмилал ҷудо кард.»
Голру идома дод: «Бо ин ҳол, натиҷаи нишасти ахири Шӯрои амният ва бахусус ветои лоиҳаи қатъномаи Амрико аз сӯи Русия ва Чин нишон дод, ки сиёсатҳои якҷонибагароионаи Амрико бо чолиши ҷиддӣ рӯбарӯ шудааст ва Вошингтон наметавонад ҳамчун гузашта иродаи худро ба шакли якҷониба бар равандҳои байналмилал таҳмил кунад.»
Қадрдонӣ аз мавқеъҳои Русия ва Чин
Раиси Кумитаи равобити хориҷии Маҷлиси Шӯрои Исломӣ бо қадрдонӣ аз мавқеъҳои Русия ва Чин дар ин нишаст гуфт: «Мо аз Русия ва Чин ба хотири ин иқдом ва мавқеъе, ки дар Шӯрои амният ишғол карданд, қадрдонӣ мекунем. Ҷумҳурии Исломии Эрон дар чаҳорчӯбаи муносибатҳои дипломатӣ ва манфиатҳои миллии худ бо кишварҳои мухталиф ройзанӣ мекунад ва табиист, ки чунин ройзаниҳо, бахусус дар мавзӯъҳои ҳассос марбут ба Шӯрои амният, кори осон нест.»
Your Comment