Пезешкиан: Нишасти СММ фурсатест барои баённ мазлумият ва иқтидори Эрон

Ба гузориши хабарнигори АБНА, Масъуд Пезешкиан, раиси ҷумҳур [и Эрон], пеш аз сафар ба Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид дар фурудгоҳи Меҳробод изҳор кард: «Дар ҳақиқат [нишасти Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид] бо шиори эътимод баргузор мешавад. Мавзӯе, ки вуҷуд надорад. [Амрикоиҳо] бо ин шиор аз ҳуқуқи башарӣ ҳарф мезананд, аммо онро нодида мегиранд.»
Вай афзуд: «Онон бисёр аз чаҳорчӯбаҳои қонунҳои байналмилалӣ ва ҳуқуқие, ки инсонҳо ва кишварҳо метавонанд дошта бошанд, бисёр равшан ва ошкоро поймол мекунанд, чунки қудрат доранд ва метавонанд зӯр гӯянд.»
Вай афзуд: «[Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид] маҳаллест, ки мо метавонем ҳарфҳо, мазлумият ва иқтидори худро ба гӯши ҷаҳониён расонем ва дар ин фазое, ки вуҷуд дорад, хоҳем тавонист бо шумораи зиёди сиёсатмадорон аз кишварҳои мухталиф ва марказҳои фарҳангӣ ва инчунин бо расонаҳо гуфтугӯ кунем.»
Раиси ҷумҳур таъкид кард: «Ҳузур дар Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид фурсатест, ки битавонем мавқеъ, мазлумият ва иқтидори худамонро ба гӯши ҷаҳониён расонем.»
Раиси ҷумҳур гуфт: «Алирағми тамоми душвориҳое, ки мардуми азиз ва размандагони мо дар роҳи [ҷанг ва муқовимат] таҳаммул кардаанд, аммо воқеият ин аст, ки аз ин мавзӯъ сарбаланд баромадем ва ин боиси иззат ва ифтихор аст ва мо бо қудрат хоҳем тавонист аз мавқеъҳоямон дар ин маҷомеъи байналмилалӣ баён ва [аз ҳуқуқи миллати Эрон] дифоъ кунем.»
Вай идома дод: «Умедворам Худо кӯмак кунад, ки битавонем паёми воқеии мазлумияти худро ба гӯши ҷаҳониён расонем ва дар айни ҳол, бо қудрат ба онҳо эълон кунем.»
Раиси ҷумҳур таъкид кард: «Алирағми тамоми ин номардиҳо ва ҷафоҳое, ки [душманон алайҳи Эрон] анҷом доданд, мо бо иззат ва бо қудрат истодаем ва то пои ҷон, пои кишвар, мардум, боварҳо ва эътиқоди ммон истодаем ва хоҳем истод.»
Пезешкиан бо ишора ба анҷом ёфтани музокироти қаблӣ бо амрикоиҳо изҳор кард: «Мо чандин бор пои музокирот будем ва бо ҳам [тафоҳумнома] имзо кардем, аммо алирағми он чи [тафоҳумнома] имзо кардем ва пои миз музокирот будем, вале мутаассифона тамоми ҷаҳон мебинад ва дид, ки онон хеле осон навиштаҳоро поймол карданд.»
Your Comment