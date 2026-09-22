Озмоиши муваффақи силоҳи нави сипоҳ барои ҳадаф гирифтани киштии ҳавопаймокаши Амрико

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Сардор Ҳусайн Муҳаббӣ, сухангӯи Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ, дар гуфтугӯе дар бораи истифодаи силоҳи нав барои ҳадаф гирифтани киштии амрикоӣ изҳор кард: «Табиатан ман набояд тафсилоти силоҳи нав ва силоҳҳои навро баён кунам».
Вай афзуд: «Ҳамон тавре ки ҷаҳон мушоҳида кард ва банда низ дар суҳбатҳои гуногун ба он ишора кардаам, мо доимо дар ҳоли афзоиши тавонмандиҳои низомии худамон ҳастем ва силоҳҳои навро барои мудофиа аз худамон ва дафъи шарри душманон истеҳсол ва озмоиш мекунем».
Сухангӯи сипоҳ идома дод: «Аввалин мавриде, ки шумо ишора кардед, яке аз озмоишҳои мо бар киштии ҳавопаймокаш буд, ки ба ҳамдуллоҳ озмоиши он низ хуб ҷавоб дод».
Муҳаббӣ таъкид кард: «Агар эҳтиётан таҷовузи наве сурат гирад, мо ғайр аз ин силоҳ, силоҳҳои дигарро низ иншоаллоҳ ба майдон хоҳем овард».
Your Comment