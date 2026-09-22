Паёми Роҳбари Эрон дар пайи вафоти Ҳазрати Оятуллоҳи ал-Узмо Шубайрӣ

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Роҳбари Муаззами Инқилоб вафоти Ҳазрати Оятуллоҳи ал-Узмо Шубайрӣ, ризвонуллоҳи таоло алайҳ, фақиҳи олимақом ва яке аз муҳаққиқони сатҳи аввали шиаро таслият гуфтанд.
Бисмиллоҳир Раҳмонир Раҳим
Хабари таассуфбори вафоти устоди муаззам, фақиҳи олимақом Ҳазрати Оятуллоҳи ал-Узмо Шубайрӣ, ризвонуллоҳи таоло алайҳ, ворид шуд. Ин олими бузургвор тамоми умри шарифи худро, ба ҷуз чанд соли аввали кӯдакӣ, дар роҳи таълим ва таълим ва таҳқиқ гузарониданд ва ҳамеша аз сӯи ҳамсанони синну давравӣ ва устодон ҳамчун шахси муҳаққиқ ва амиқбин қаламдод мешуданд. Тасаллути эшон бар фанҳои мухталифи марбут ба истинботи аҳкоми шаръӣ бо назокат ва риояи дақиқот ҳамроҳ буд. Маҷлисҳои дарси он бузургвор ҳатто вақте ки шумораи ҳозирон аз чанд нафар таҷовуз намекард, ҳамчун маҷлисҳои татаббуъ ва тадқиқ шинохта мешуд ва ба ҳақ чунин буд.
Ба ҳамдуллоҳ дар ҳудуди каме беш аз се даҳаи ахир, иддаи зиёде ин тавфиқро ёфтанд то аз вуҷуди муғтанами эшон дар ҳадди зарфияти худ баҳраманд шаванд ва барои маҳофили илмӣ ва тадриси худ тӯша бардоранд. Маҳзари эшон, маҳзари ифода ва истифода буд ҳатто он вақте ки қадамзанон баъд аз дарс ба сӯи байти шариф мерафтанд. Ғайр аз ваҷҳаи мусаллами илмӣ, рафтори мутавозеона ва падаронаи эшон бо толибон ва фузало ҳам амри машҳуд ва дарсомуз буд.
Бе шак, фуқдони ин шахсияти мумтоз, халале дар радифи муҳаққиқони сатҳи аввали шиа дар асри ҳозир эҷод намудааст, ки шояд ҷуброни он муддатҳо ба тӯл анҷомад. Банда ин мусӣбатро ба сарварамон аҷҷалаллоҳу таоло фараҷаҳуш-шариф ва ҳавзаҳои илмия ва бахусус шогирдон ва алоқамандони эшон ва балахусус байти шарифи олим ва фозилпарвари эшон таслият арз намуда ва аз маҳзари Ҳазрати Ҳақҷалл ва ало, улувви дараҷот барои он бузургвор масъалат дорам.
Your Comment