Бақоӣ: Ҳукумати Амрико кӯшиш мекунад, ки ҳақиқатро пинҳон кунад

Ба гузориши хабарии Абна, Исмоил Бақоӣ сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ бо нашри паём дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ ва дар вокуниш ба надодани раводид ба рӯзноманигорони эронӣ ва гурӯҳи расонаӣ барои ҳамроҳӣ бо ҳайати намояндагии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар ҷаласаи Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид навишт: вақте ки ҳайати ҳоким ҳатто монеи дастрасии расонаҳои худи Амрико ба иттилоот мешавад ва ҳамзамон роҳро бар рӯзноманигорони хориҷӣ аз ҷумла гурӯҳи расонаии раисҷумҳури Эрон, ки намехоҳад овозашон шунида шавад, мебандад, ин кор идоракунии дастрасӣ нест, балки ба маънои кӯшиш барои пинҳон кардани ҳақиқат ва идома додани маъракаи иттилооти нодурусти сохта тавассути вайрон кардани ҳуқуқи дастрасӣ ба иттилоот аст.
Вай таъкид кард: кишваре, ки рӯзе даъвои барҳам задани пардаи оҳанинро мояи ифтихор мекард, акнун худаш гирифтори пардаи оҳанин дар даруни худ шудааст.
Your Comment