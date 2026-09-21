Пезешкиан: Эрон ва Покистон метавонанд эҳтиёҷоти худро таъмин кунанд

Ба гузориши хабарии Абна, Масъуд Пезешкиан раисҷумҳури кишвари мо, бегоҳи имрӯз душанбе дар мулоқот бо Сайид Муҳсин Нақвӣ, вазири корҳои дохилии Покистон, бо изҳори хушнудӣ аз раванди рӯ ба рушди муносибатҳои Теҳрон ва Исломобод, бар зарурати тақвият ва густариши ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаҳои гуногун аз ҷумла тиҷорат, энергетика, сайёҳӣ, сармоягузорӣ ва иртибототи фарҳангӣ ва илмӣ таъкид кард.
Раисҷумҳур бо ишора ба афзоиши чашмгири сатҳи муносибатҳои байни ду кишвар изҳор дошт: хушҳолем, ки ба сурати мустамир раванди ҳамкориҳои дуҷонибаро пайгирӣ мекунед ва умедворем, ки ин таъомулот дар тамоми заминаҳо бо ҷиддияти бештар идома ёбад.
Пезешкиан ҳамчунин бо ишора ба раванди рӯ ба густариши таъомулот байни кишварҳои исломӣ, тасреҳ кард: бар ин боварем, ки иқдомот ва фишорҳои Амрико заминаи афзоиши ҳамгироӣ ва таъомули мустамир байни кишварҳои исломиро фароҳам кардааст ва дидорҳо ва ройзаниҳои сершумори байни ҳайатҳои эронӣ ва покистонӣ намунаи равшани ин раванд ба шумор меравад.
Раисҷумҳур бо таъкид бар зарурати тақвияти сармоягузориҳои муштарак ва афзоиши иртиботот байни бахшҳои гуногуни ду кишвар хотирнишон кард: умедворем бо рушди сармоягузориҳои муштарак, густариши иртиботот ва таҳлили ҳамкориҳои иқтисодӣ, шоҳиди таъмиқи ҳарчи бештари муносибатҳои Эрон ва Покистон бошем.
Your Comment