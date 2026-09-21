Ветои Русия ва Чин; нишонае аз шадидшавии қутббандӣ дар Шӯрои Амният

Ҳасан Ҳанизода, дар бораи нишасти ахири Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид барои баррасии лоиҳаи «снэпбэк» аз ҷониби Фаронса, Олмон ва Бритониё изҳор кард: ин нишаст нишондиҳандаи вуҷуди шикоф ва қутббандиҳои ҷиддӣ дар сохтори Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид аст.
Вай афзуд: се кишвари аврупоӣ дар қолаби лоиҳаи қатънома дар садои фароҳам овардани заминаи бозгашти таҳримҳои пеш аз созишномаи ҳастаии соли 2015 ва фаъол шудани механизми снэпбэк буданд, аммо ин иқдом бо мухолифат ва ветои Русия ва Чин рӯбарӯ шуд.
Ҳанизода бо ишора ба ихтилофи дидгоҳ байни аъзои доимии Шӯрои Амният гуфт: аз як тараф, Амрико, Бритониё ва Фаронса қарор доранд, ки нисбат ба Эрон мавқеъҳои наздик ва муштарак доранд ва кӯшиш мекунанд тавассути истифодаи абзории Шӯрои Амният ба ҳадафҳои худ ноил шаванд ва дигар кишварҳоро таҳти таъсири сиёсатҳои худ қарор диҳанд; дар муқобил, Русия ва Чин ҳамчун ду аъзои дорои ҳуқуқи вето бо ин равиш мухолифат кардаанд.
Коршиноси масъалаҳои байналмилалӣ идома дод: ветои муштараки Русия ва Чинро метавон паёми сиёсӣ дар дастгирии идомаи ҳамкории Эрон бо ниҳодҳои байналмилалӣ, аз ҷумла ОҚА ва Шӯрои Амният ҳисобид. Аз ин манзар, Маскав ва Пекин кӯшиш кардаанд бар зарурати ҳаллу фасл кардани мавзӯи ҳастаии Эрон аз масирҳои дипломатӣ ва чандҷониба таъкид кунанд.
Вай дар поён гуфт: аз манзари сиёсӣ, мухолифати Русия ва Чин бо лоиҳаи дастгиришавандаи кишварҳои аврупоӣ метавонад барои Эрон дастоварди дипломатӣ ҳисобида шавад ва ҳамзамон нишондиҳандаи шадидшавии ихтилофот байни қудратҳои бузург дар Шӯрои Амният ва шаклгирии ороишҳои нав дар ин ниҳоди байналмилалӣ бошад; Амрико бо ветои Русия ва Чин шикасти сиёсии бузургро таҳаммул кардааст.
Your Comment