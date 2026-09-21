Баҳрейнӣ: иқдомоти Амрико ва Исроил мисдоқи «ҷиноят алайҳи башарият» аст

Ба гузориши хабарии Меҳр; Алӣ Баҳрейнӣ, сафир ва намояндаи доимии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид дар Женева, дар шасту сеюмин нишасти Шӯрои ҳуқуқи башар гуфт: Эрон дар тӯли як соли гузашта таҳти шадидтарин таҷовузоти Амрико ва Исроил қарор дошта, ки паёмадҳои он аз ҷангӣ мустақим то фишорҳои иқтисодӣ, амният ва суботи миллии моро ҳадаф гирифтааст. Имрӯз мехоҳам аз тарафи миллате сухан гӯям, ки дар соли гузашта паёмадҳои амиқи ношӣ аз таҷовузи ошкор ва ваҳшиёнае, ки аз сӯи Амрико ва режими Исроил сурат гирифт, таҳаммул кардааст.
Вай афзуд: бахши умдаи буҳронҳое, ки мо таҳаммул кардем, аз ҷанг гирифта то мушкилоти иқтисодӣ ва муҳосираи баҳрӣ, ба дасти Амрико ва қувваи ниёбатии он дар минтақа шакл гирифт, шадид шуд ва аз хориҷ таҳрик гардид, амре ки паёмадҳои ҷиддӣ барои ҳокимияти миллӣ, суботи иҷтимоӣ ва амнияти минтақаи мо дар пай дошт.
Вай гуфт: дар ҷараёни ин ҷанги номутаносиб, мардуми мо дар баробари баъзе аз печидатарин ҷиноятҳои ҷангӣ истодагӣ карданд. Таҷовузгарон дар садои ҳамла ба бунёдҳои тамаддуни мо буданд, мактабҳои моро бомбаборон карданд, нерӯгоҳҳои моро вайрон карданд, масъулони моро террор карданд ва ғайринизомиёни бегуноҳро ҳадаф гирифтанд. Акнун, вазифаи фаврии ҷомеаи байналмилалӣ ин аст, ки омилони ин ҷиноятҳоро посухгӯ кунад. Эрон қатъиян дар баробари иқдомоти таҷовузкорона ва кӯшишҳои ҳидоятшуда аз хориҷ барои заиф кардани амният ва суботи худ муқовимат кардааст. Иқдоми ҷамъии имрӯзи мо барои посухгӯ кардани омилони таҷовуз, сармоягузорӣ дар ояндаи ҷамъии ҳамаи мост. Мардуми Эрон миёни таҳоҷуми хориҷӣ ва паёмадҳои иқтисодии иқдомоти қаҳрии якҷониба гирифтор шудаанд.
Баҳрейнӣ афзуд: дар мувоҷеҳа бо низоммандтарин ва ғайриинсонитарин иқдомоти қаҳрии татбиқшуда аз сӯи Иёлоти Муттаҳида, он чи милли мо-ро пойбарҷо нигоҳ дошт, дарки мардум аз душвориҳое буд, ки бо онҳо рӯбарӯ будем, эътимод ба тавонмандиҳои худи мо, ва такя ба қудрат ва захираҳои кишвари мо. Мо дар баробари таҳримҳо аз худ тобоварӣ нишон додем; бо ин ҳол, набояд тобоварии мо ба гунае тафсир шавад, ки ҷомеаи байналмилалиро аз масъулияти худ барои ба расмият шинохтани моҳияти ҷиноии чунин иқдомоте, ки алайҳи як миллат ба таври комил татбиқ шудаанд, мубарро кунад. Эътирозоти январи {де моҳ} дар Эрон дар ибтидо осоштомез буд, аммо дар пайи мудохилаи хориҷӣ, бемаҳол ба нооромиҳои хушунатбор табдил шуд. Мақомоти Амрико ба таври ошкор интиқол ва қочоқи силоҳ ба дохили Эрон барои тавзеъ миёни эътирозкунандагонро таъйид карданд. Интиқоли силоҳ, ҳамроҳ бо таҳрикоти хориҷӣ, нақши муҳим дар шадид шудани нооромиҳо ва дар раванди васеътари рӯйдодҳое дошт, ки пеш аз таҷовузоти баъдӣ рух дод.
Вай дар поён гуфт: дар поён, Эрон бар ин бовар аст, ки истифодаи амдонаи фишори иқтисодӣ алайҳи як миллат, ҳамроҳ бо дасткорӣ ва низомисозӣ нооромиҳои дохилӣ (аз сӯи хориҷиён), мисдоқи «ҷиноят алайҳи башарият» аст, воқеияте ки ҳайати ҳақиқатёб (FFM) аз шинохт ва нисбат додани масъулияти он ба Амрико ва қувваи ниёбатии он худдорӣ мекунад.
Your Comment