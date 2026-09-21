Яҳё Сариъ: 917 таҷовузи ҳавоӣ ва мушакӣ аз ҷониби душмани саудӣ; посух хоҳем дод

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз Ал-Масира, Яҳё Сариъ сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман бо ишора ба шадидшавии ҳамлаҳои душмани саудӣ ба Яман ҳушдор дод, ки ин ҳамлаҳо бе посух нахоҳанд монд.
Вай афзуд: дар як шадидшавии густурда, душмани ҷинояткори саудӣ бо 157 ҳамлаи ҳавоӣ ва мушакӣ, бо истифода аз ҷангандаҳои F-15 ва Тайфун, ки аз пойгоҳҳои ҳавоии Хамис Мушайт ва Тоэф бархоста буданд ва ҳамлаҳои мушакӣ аз Наҷрон ва Ҷизон, вилоятҳои Ал-Ҷавф, Таиз, Саъда ва Марибро ҳадаф қарор дод.
Сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман баён кард: шумораи ҳамлаҳои ҳавоӣ ва мушакӣ аз ибтидои шадидшавии таниш ба 917 расид.
Вай таъкид кард: ба хостори Худо, ин таҷовузи бузург бе посух нахоҳад монд.
Your Comment