  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Яҳё Сариъ: 917 таҷовузи ҳавоӣ ва мушакӣ аз ҷониби душмани саудӣ; посух хоҳем дод

21 Сентябр 2026 - 23:00
News ID: 1868429
Source: ABNA
Яҳё Сариъ: 917 таҷовузи ҳавоӣ ва мушакӣ аз ҷониби душмани саудӣ; посух хоҳем дод

Сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман бо ишора ба шадидшавии ҳамлаҳои душмани саудӣ ба Яман ҳушдор дод, ки ин ҳамлаҳо бе посух нахоҳанд монд.

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз Ал-Масира, Яҳё Сариъ сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман бо ишора ба шадидшавии ҳамлаҳои душмани саудӣ ба Яман ҳушдор дод, ки ин ҳамлаҳо бе посух нахоҳанд монд.

Вай афзуд: дар як шадидшавии густурда, душмани ҷинояткори саудӣ бо 157 ҳамлаи ҳавоӣ ва мушакӣ, бо истифода аз ҷангандаҳои F-15 ва Тайфун, ки аз пойгоҳҳои ҳавоии Хамис Мушайт ва Тоэф бархоста буданд ва ҳамлаҳои мушакӣ аз Наҷрон ва Ҷизон, вилоятҳои Ал-Ҷавф, Таиз, Саъда ва Марибро ҳадаф қарор дод.

Сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман баён кард: шумораи ҳамлаҳои ҳавоӣ ва мушакӣ аз ибтидои шадидшавии таниш ба 917 расид.

Вай таъкид кард: ба хостори Худо, ин таҷовузи бузург бе посух нахоҳад монд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha