Ҳамос: идомаи қатли ҳаррӯза дар Ғазза, шадидшавии ҷанги наслкушӣ аст

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз хабарии Шиҳоб, Ҳозим Қосим сухангӯи Ҳамос эълом кард, ки идомаи қатли ҳаррӯзаи занон ва кӯдакон дар навори Ғазза аз сӯи артиши ишғолгар, мисли он чи имрӯз рух дод, ба маънои шадидшавии ҷанги наслкушӣ аст; ҷанге, ки бо вуҷуди имзои созишномаи оташбас дар Шарм-уш-Шайх тақрибан як сол пеш, қатъ нашудааст.
Вай афзуд: сукути Шӯрои сулҳ ва ниҳодҳои вобаста ба он ва нотавонии ин шӯро аз ишораи сареҳ ба тарафе, ки барои хароб кардани созишномаи оташбас талош мекунад, яъне артиши ишғолгар, амри мардуд аст ва набояд идома ёбад.
Ҳозим Қосим гуфт: талоши Шӯрои сулҳ ба роҳбарии «Николай Младінов» ва миёнарави амрикоӣ барои ёфтани узрҳо барои ҷиноятҳои артиши ишғолгар ва ба назар гирифтани интихоботи ояндаи ин режим ҳангоми бархурд бо нақзҳои такрории созишнома аз сӯи ин режим, ба фароҳам овардани пӯшише барои идомаи ин ҷиноятҳо ва заиф кардани созишномаи оташбас хоҳад анҷомид.
Сухангӯи Ҳамос аз кишварҳои арабӣ ва исломӣ иштироккунанда дар он чи Шӯрои сулҳ хонда мешавад, хост, ки дар қиболи ҷиноятҳо ва тааррузоти артиши ишғолгар, ки дар сояи нотавонии шӯро дар қатъ кардани онҳо идома дорад, мавқеи равшан ва амалӣ иттихоз кунанд; хусусан он ки тарафи фаластинӣ ба таври ошкор ба созишномаи оташбас пойбанд будааст.
Your Comment