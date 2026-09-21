Гутерриш: Шӯрои Амният фалаҷ шудааст

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз Ал-Ҷазира, Антониу Гутерриш, дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид имрӯз душанбе дар суханони худ эълом кард: мо бо шикофи геополитикӣ ва амиқе рӯбарӯ ҳастем, ки Шӯрои Амниятро фалаҷ кардааст.
Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид сипас идома дод: худи қудратҳои бузург даргири ҷангҳое мешаванд, ки дар баъзе мавридҳо мухолифи ҳуқуқи байналмилал ҳастанд. Ин вазъият фазои масуният аз ҷазо эҷод мекунад, ки дар он қудратҳои миёна тасаввур мекунанд, ки метавонанд ҳар коре, ки мехоҳанд, анҷом диҳанд.
Антониу Гутерриш бо ишораи ғайримустақим ба таҷовузи ғайриқонунии Амрико ба хоки Эрон, афзуд: сабаби ин мавзӯъ ин аст, ки ҳеҷ паёмаде ба онҳо равона нахоҳад шуд ва ҷангҳо рӯ ба афзоиш ва ҳарчи печидатар шудан ҳастанд.
Your Comment