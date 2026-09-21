Созмони Милали Муттаҳид хостори азсаргирии таъомул байни Амрико ва Эрон шуд!

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз хабарии Ал-Ҷазира, «Стефан Дюжаррик», сухангӯи дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид имрӯз душанбе дар вокуниши минфаилона ва танҳо лафзӣ ба идомаи таҷовузи Арабистони Саудӣ ба мардуми мазлуми Яман эълом кард: мо амиқан нигарон аз хатари шадидшавии низоъҳо ва осебҳои бештар ба Яман ва мардуми он ҳастем!
Сухангӯи дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид дар ин хусус идома дод: ҳар гуна шадидшавии танишҳои бештар дар Яман, паёмадҳои афзояндаи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ дар пай хоҳад дошт. Ҳамчунин, Созмони Милали Муттаҳид тамоми талоши худро барои кӯмак ба сокинони Ғазза ба кор мегирад ва бо вуҷуди фишорҳо, ин наворро тарк накардааст. Мо фавран ба буҷаи бештар барои кӯмакҳои башардӯстона ниёз дорем, ва ин дар ҳолест, ки Вашингтон буҷаи худ барои Созмони Милали Муттаҳидро коҳиш додааст. Мо барои буҳронҳо ва низоъҳое, ки ҷаҳон шоҳиди он аст, ба роҳҳалҳои дипломатӣ ниёз дорем.
Вай дар хусуси идомаи таниш офариниҳои Вашингтон алайҳи Теҳрон бидуни маҳкум кардани таҷовузи ғайриқонунии Амрико ва ишғолгарони сионист алайҳи Теҳрон, иддао кард: ҳар гуна азсаргирии таъомул байни тарафайн, ба вижа Вашингтон ва Теҳрон, ба поён додани манқушае кӯмак мекунад, ки боиси ранҷи бисёре аз одамон шудааст.
Your Comment