Аврупо дар семоҳаи чорум бо камбуди сӯзиши ҷет рӯбарӯ мешавад

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз Рейтер, Аврупо дар семоҳаи чоруми имсол бо касри сӯзиши ҷет рӯбарӯ хоҳад шуд; дар ҳоле ки ҷанги Амрико ва Исроил алайҳи Эрон ҳамчунон таъминоти ҷаҳонии ин сӯзишро мухтал кардааст.
Ба гуфтаи муассисаи машваратии «Энержи Аспектс», Аврупо дар ин давра бо касри ҳаррӯзаи 510 ҳазор барел рӯбарӯ хоҳад шуд.
Ин камбудӣ дар шароите рух медиҳад, ки Кореяи Ҷанубӣ содироти сӯзиши ҷети худ ба Аврупоро афзоиш додааст. Бар асоси додаҳои ширкати иттилооти молӣ «Кеплер», воридоти сӯзиши ҷети Аврупо аз Кореяи Ҷанубӣ дар моҳи сентябр то ҳол ба ҳаррӯза 129 ҳазор барел расидааст, ки баландтарин сатҳ аз октябри соли 2022 аст.
Ҷанг ҳамчунин наздик ба нисфи воридоти сӯзиши ҷети Аврупоро мухтал кардааст.
Your Comment